Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Família real britânica

Nome de Lilibet Diana também homenageia mãe e avó de Meghan Markle

Filha caçula do duque e duquesa de Sussex nasceu na última sexta
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 jun 2021 às 18:20

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 18:20

Príncipe Harry e Meghan Markle
Príncipe Harry e Meghan Markle Crédito: Instagram | @sussexroyal
O nome da filha recém-nascida do príncipe Harry, 36, e Meghan Markle, 39, Lilibet Diana, não foi uma homenagem apenas para a rainha Elizabeth 2ª e para a princesa Diana, mas também para a mãe da ex-estrela da série "Suits".
Lilibet é o apelido de infância de sua bisavó, Elisabeth, e Diana o nome de sua avó, que morreu em 1997 em um acidente de carro em Paris. Segundo a People, a assistente social e professora de ioga Doria Ragland, mãe de Markle, chamava a filha de flor na infância, e Lilibet é o nome da flor Lírio em inglês.
Em seu extinto blog, chamado The Tig, a duquesa de Sussex já havia falado sobre o apelido em uma publicação que contava como já havia sido chamada. "Meg, MM, M&M e Flor (como a minha mãe e chamava desde quando era pequena".
A bebê que nasceu na última sexta-feira (4), será chamada de Lili. Segundo o Page Six, antes de utilizar o apelido de Elizabeth 2ª, Harry teria pedido permissão para a monarca, que era chamada pelo apelido por seu pai, o rei George 5º (1895-1952), e seu marido, o príncipe Philip (1921-2021).
Uma fonte próxima ao casal disse ao site que "Harry absolutamente buscou permissão" e que o príncipe "ligou para a rainha Elizabeth II antes da esposa dele, Meghan Markle, dar à luz", em um hospital na Califórnia, nos Estados Unidos.

Veja Também

Nasce Lilibet Diana, filha de Meghan Markle e príncipe Harry

Ossos humanos de 10 mil anos são achados perto da mansão de Meghan e Harry

Príncipe Harry relata abuso de drogas e negligência da família com Meghan

Em outra entrevista, uma fonte ligada ao príncipe afirmou, ao Daily Mirror, que Harry pensava em colocar este nome na filha antes mesmo de conhecer sua esposa. "Harry nunca escondeu seus planos de ter uma família, sempre disse querer um menino e uma menina", começou.
"Ele iria batizar em homenagem às duas mulheres mais importantes de sua vida, a rainha e a mãe. Ele acabou mencionando Lilibet para a Meghan quando os dois conversavam sobre o nome e ela amou a ideia", completou a fonte.
Segundo o site Page Six, o bebê é o primeiro filho da realeza britânica a nascer nos Estados Unidos. O desejo de realizar o parto em casa vinha desde a gravidez de seu primeiro bebê, que seria realizado em Frogmore Cottage, no Reino Unido.
Quando Archie estava uma semana atrasado, a duquesa de Sussex foi leva ao hospital privado de Portland em Londres, onde deu à luz na madrugada do dia 6 de maio de 2019, ao lado de seu marido, Harry. Lili é a 8ª na linha de sucessão da família real.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos meghan markle Família Real Britânica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Turismo rural cresce no Brasil e Ruraltur 2026 coloca ES em destaque
Imagem de destaque
Evento gratuito em Cachoeiro homenageia legado de Luz del Fuego
Penha o nome da devoção
Redirect: Penha o nome da devoção capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados