"Vou voltar a morar em Vitória", diz ex-BBB Arcrebiano

Ex-BBB Arcrebiano posa em Vitória Crédito: Instagram/@billaraujo

Arcrebiano Araújo - o Bill - passa curta temporada em Vitória e está matando bem as saudades de morar no Espírito Santo. Entre os passeios, o ex-BBB e No Limite postou nesta quarta-feira (11), em seu Instagram, que está gostando de realizar trabalhos na Capital capixaba e demonstrou nos stories a vontade de voltar a residir por aqui.

Num dos vídeos, Bill mostra a Terceira Ponte e o Convento da Penha e diz: "Tenho que vir para cá com mais tempo. Vou voltar a morar em Vitória, não aguento mais. Vou morar aqui".

Na fala, ele demonstra indignação de não ter tempo para curtir tudo o que a Capital oferece. Na sequência, ele questiona o parceiro de reality André Martinelli: "O que eu faço? Vamos ter que morar aqui".

Bill, que mora em Goiás, voltou a tocar no assunto mais ao fim do dia. "Tenho que ficar um mês para matar a saudade desse lugar".