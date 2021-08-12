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"Vou voltar a morar em Vitória", diz ex-BBB Arcrebiano

Bill passa temporada curta na Capital capixaba e brinca com a possibilidade de voltar a residir no local ao enaltecer o ES em vídeos no Instagram

Publicado em 12 de Agosto de 2021 às 10:05

Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 

12 ago 2021 às 10:05
Ex-BBB Arcrebiano posa em Vitória
Ex-BBB Arcrebiano posa em Vitória Crédito: Instagram/@billaraujo
Arcrebiano Araújo - o Bill - passa curta temporada em Vitória e está matando bem as saudades de morar no Espírito Santo. Entre os passeios, o ex-BBB e No Limite postou nesta quarta-feira (11), em seu Instagram, que está gostando de realizar trabalhos na Capital capixaba e demonstrou nos stories a vontade de voltar a residir por aqui.
Num dos vídeos, Bill mostra a Terceira Ponte e o Convento da Penha e diz: "Tenho que vir para cá com mais tempo. Vou voltar a morar em Vitória, não aguento mais. Vou morar aqui".
Na fala, ele demonstra indignação de não ter tempo para curtir tudo o que a Capital oferece. Na sequência, ele questiona o parceiro de reality André Martinelli: "O que eu faço? Vamos ter que morar aqui".

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Bill, que mora em Goiás, voltou a tocar no assunto mais ao fim do dia. "Tenho que ficar um mês para matar a saudade desse lugar".
Quem também curte a temporada e demonstra vontade em voltar a morar no Espírito Santo é André. "Que cidade abençoada. Se você morasse na sua cidade natal, onde estaria morando hoje? Feliz demais de estar em Vitória praticando esse tanto de esporte", publicou na mesma rede social.

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