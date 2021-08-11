Arcrebiano e André Martinelli curtem temporada em Vitória

Os capixabas Arcrebiano e André Martinelli mostram treino em Vitória Crédito: Instagram/@andremartinelli

Arcrebiano e André Martinelli estão de volta à sua terra de origem. Nesta terça-feira (10), os capixabas e ex-participantes do "BBB" e "No Limite" compartilharam vídeos realizando atividades físicas na área da Praça dos Desejos, na Guarderia da Curva da Jurema, em Vitória.

"Gratidão por estar aqui em Vitória, podendo fazer um treino desse na frente da praia. Estava precisando muito disso. Gosto muito da qualidade de vida que tem aqui", destaca André nos Stories, dizendo que a Capital capixaba é diferenciada. "O dia que eu puder, eu volto pra cá", completa o ex-BBB, que atualmente mora em São Paulo.

A turma ainda realizou uma partida de altinha na Praia da Ilha do Frade e passeou por Camburi. Na manhã desta quarta-feira (11), a dupla encarou a canoa havaiana e o futevolei.