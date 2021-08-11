Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Voltando pra casa

Arcrebiano e André Martinelli curtem temporada em Vitória

Ex-BBBs aproveitam para realizar treinos na Guarderia e divulgar as belezas do Espírito Santo

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 09:30

Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 

11 ago 2021 às 09:30
Os capixabas Arcrebiano e André Martinelli mostram treino em Vitória
Os capixabas Arcrebiano e André Martinelli mostram treino em Vitória Crédito: Instagram/@andremartinelli
Arcrebiano e André Martinelli estão de volta à sua terra de origem. Nesta terça-feira (10), os capixabas e ex-participantes do "BBB" e "No Limite" compartilharam vídeos realizando atividades físicas na área da Praça dos Desejos, na Guarderia da Curva da Jurema, em Vitória.
"Gratidão por estar aqui em Vitória, podendo fazer um treino desse na frente da praia. Estava precisando muito disso. Gosto muito da qualidade de vida que tem aqui", destaca André nos Stories, dizendo que a Capital capixaba é diferenciada. "O dia que eu puder, eu volto pra cá", completa o ex-BBB, que atualmente mora em São Paulo.
A turma ainda realizou uma partida de altinha na Praia da Ilha do Frade e passeou por Camburi. Na manhã desta quarta-feira (11), a dupla encarou a canoa havaiana e o futevolei.
Além dos exercícios, a dupla realiza trabalhos de influenciadores e mostra as belezas no Estado para seus seguidores. "Famosa Vitória, estamos aqui na Ilha do Frade. Quando for a Vitória, visite aquele lugar ali ó: o Convento da Penha. Vocês vão gostar muito", disse Arcrebiano em um dos stories.

Veja Também

Ex-BBB capixaba Arcrebiano abandona topete e raspa a cabeça: "Bad boy"

“Avaliando entrar em outro reality”, diz capixaba André Martinelli

No Limite: capixaba André Martinelli ganha 3º lugar: “Pior foi a comida”

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Vitória (ES) André Martinelli Arcrebiano
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Com Sofia Madeira, Brasil conquista prata na Copa do Mundo de ginástica rítmica
Com Sofia Madeira, Brasil conquista prata na Copa do Mundo
Imagem de destaque
6 dicas para aproveitar espaços pequenos com conforto e eficiência
Imagem de destaque
Ciclista morre após ser atingido por moto em São Mateus

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados