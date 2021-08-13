De sunga branca, Bill Araújo faz vídeo em lancha na Ilha do Boi

O ex-BBB Arcrebiano, o Bill Araújo, está no melhor clima de "sextou". O capixaba, que mora em Goiânia e curte temporada no Espírito Santo, postou um vídeo tirando onda e sensualizando em suas redes sociais.
De sunga branca, ele aparece numa lancha tomando um banho de ducha com a vista da Ilha do Boi, em Vitória, ao fundo. O vídeo bombou com mais de 180 mil curtidas e comentários de famosos como Gabily.
Bill Araújo visita o Espírito Santo desde o início da semana. Em suas redes sociais, é possível ver o dia a dia na Capital capixaba, acompanhado do também ex-BBB André Martinelli, que mora atualmente em São Paulo.
Feliz com os dias passados por aqui, Bill até cogitou voltar a morar no Estado. "Tenho que vir para cá com mais tempo. Vou voltar a morar em Vitória, não aguento mais. Vou morar aqui", disse.