Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

De sunga branca, Bill Araújo faz vídeo em lancha na Ilha do Boi

Ex-BBB curte temporada no Espírito Santo e postou vídeo curtindo o dia no melhor estilo "sextou"

Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 17:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2021 às 17:19
Bill Araújo curte o dia em lancha na Ilha do Boi, em Vitória
Bill Araújo curte o dia em lancha na Ilha do Boi, em Vitória Crédito: Instagram/@billaraujo
O ex-BBB Arcrebiano, o Bill Araújo, está no melhor clima de "sextou". O capixaba, que mora em Goiânia e curte temporada no Espírito Santo, postou um vídeo tirando onda e sensualizando em suas redes sociais.
De sunga branca, ele aparece numa lancha tomando um banho de ducha com a vista da Ilha do Boi, em Vitória, ao fundo. O vídeo bombou com mais de 180 mil curtidas e comentários de famosos como Gabily.
Bill Araújo visita o Espírito Santo desde o início da semana. Em suas redes sociais, é possível ver o dia a dia na Capital capixaba, acompanhado do também ex-BBB André Martinelli, que mora atualmente em São Paulo.
Feliz com os dias passados por aqui, Bill até cogitou voltar a morar no Estado. "Tenho que vir para cá com mais tempo. Vou voltar a morar em Vitória, não aguento mais. Vou morar aqui", disse.

Veja Também

"Vou voltar a morar em Vitória", diz ex-BBB Arcrebiano

Arcrebiano e André Martinelli curtem temporada em Vitória

Ex-BBB capixaba Arcrebiano abandona topete e raspa a cabeça: "Bad boy"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Vitória (ES) BBB Ilha do Boi Arcrebiano
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados