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Vivian Amorim anuncia gravidez do primeiro filho

Ex-BBB criticou boatos e pressões para revelar novidade

Publicado em 14 de Agosto de 2021 às 10:47

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 ago 2021 às 10:47
A apresentadora e ex-"BBB" Vivian Amorim, 28, anunciou em suas redes sociais, na noite desta sexta-feira (13), que está grávida do primeiro filho. "Agora me aguentem, porque acabo de entrar oficialmente para o time das mamães mais babonas e apaixonadas do Brasil", afirmou.
Amorim ainda aproveitou para criticar os boatos de gravidez que já circulavam. "Agora sim, sem ceder à pressão de ninguém, respeitando o tempo do nosso bebê e seguindo a recomendação médica", disse ela no Instagram, antes do esperado: "estamos grávidos".
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Ex-"BBB" Vivian Amorim anuncia gravidez do primeiro filho Crédito: Reprodução/ Instagram @amorimvivian
A ex-BBB afirmou ao site Gshow que está no terceiro mês de gestação e que deverá passar esse período em Manaus, ao lado da família, apesar de o namorado, o publicitário Léo Hirschmann, morar em São Paulo. Segundo ela, ele e os pais devem ir para a capital amazonense.
Vice-campeã do "BBB 17", Amorim se tornou apresentadora das edições posteriores, o que a fez deixar a carreira como advogada. "Depois do 'BBB' pude explorar mais o meu lado comunicativo. Além do programa ter aberto essa oportunidade de trabalho com a Internet, também me mostrou para a Globo", disse.
Amorim entra agora para um grupo grande de famosas grávidas, que inclui nomes como Fabíula Nascimento, 42, e Nanda Costa, 34; ambas esperando gêmeos, além das atrizes Maria Flor, 37, e Scarlett Johansson, 36, e da modelo Andressa Urach, 33.

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