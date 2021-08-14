Sem autorização da proprietária, Isabelle Drummond é acusada de construir igreja em lote

Rola uma fofoca de que a atriz Isabelle Drummond, de "Cheias de Charme", teria construindo uma igreja no quintal de um lote alugado, sem a autorização da proprietária.
Na madrugada deste sábado (14), a produtora audiovisual Mariana Rocha publicou nas redes sociais que a atriz alugou seu espaço por dois anos e, sem avisar, construiu uma igreja nos fundos. Isabelle é dona da Igreja Casa Shores Rio, localizada na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.
“Inacreditável. Isabelle Drummond alugou minha casa por dois anos, construiu uma igreja no meu quintal sem a minha autorização e pra surpresa minha, me bloqueou nas redes sociais. Por que? Ninguém sabe que ela tem uma igreja evangélica?”, disparou Mari, em seu perfil do Twitter.
Após a polêmica, o perfil no Instagram da Casa de Oração – Shores Rio tornou-se privado, permitindo que somente seguidores possam acompanhar o conteúdo. Isabelle Drummond, que conta com mais de 2,5 milhões de seguidores na mesma rede social, ainda não se pronunciou sobre o assunto. É treta atrás de treta!