Arthur Picoli diz ter sofrido tentativa de assalto no trânsito

O ex-BBB Arthur Picoli, 27, disse ter sofrido uma tentativa de assalto no trânsito nesta sexta-feira (13). Ele mesmo fez um relato do ocorrido em suas redes sociais, tranquilizando os fãs de que foi apenas um susto e nada foi roubado nem ninguém ficou ferido.
"Mano! Tentaram assaltar o Uber em que eu estou. Meteram a arma na janela. O cara [motorista] acelerou e conseguimos vazar no sinal fechado", relatou ele no Twitter. Em seguida, ele ainda brincou: "galera perguntando se roubaram meu celular. Estou tuitando por sinal de fumaça."
Picoli não informou nas redes sociais onde estava quando sofreu a tentativa de assalto, mas ele mora no Rio de Janeiro. O ex-BBB já tinha revelado que sofreu ataques e perseguições de haters após deixar o Big Brother Brasil 21, o que o levou a doar seu carro, para não ser reconhecido no trânsito.
"Eu dei o meu carro. Por causa de placa. As pessoas me seguiam quando eu ia treinar. Me filmavam entrando na academia, depois eu saindo, entrando no carro, o carro saindo e elas indo atrás", afirmou em entrevista ao canal Rap 77.
"A galera estava realmente atrás de mim. E eu não acreditava, achava que era adolescente da Internet. E baseado em quê? O que eu fiz para isso? Ameaçaram minha mãe, meu sobrinho de 2 anos", relembrou ele, que admitiu erros em seu relacionamento com a atriz Carla Diaz, 30, no programa.
"Nunca tinha ficado com ninguém famoso. Não sabia nem como cantá-la", explica ele. "Aqui fora a vida é boa, eu me dou muito bem. Há dois anos eu morava num distrito de 3.000 habitantes. Lá dentro tem nove câmeras só na cozinha, fora o que gente não vê."
Mas a vida pós-BBB não tem sido só de perrengue para Picoli. Há duas semanas, ele anunciou que foi contratado pelo Flamengo, seu time do coração, para disputar partidas de futebol society, também chamado de Futebol 7. "Dia de realizar um sonho: Ser jogador do Mengão. Obrigado pelo convite e prometo dar o meu melhor", celebrou.