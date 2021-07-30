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Realizando sonho

Arthur Picoli, ex-'BBB 21', assina com o Flamengo

'Dia de realizar um sonho: ser jogador do mengão', escreveu instrutor de crossfit

Publicado em 30 de Julho de 2021 às 15:04

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

30 jul 2021 às 15:04
O ex-BBB 21 Arthur Picoli, que jogará pelo Flamengo
O ex-BBB 21 Arthur Picoli, que jogará pelo Flamengo Crédito: Instagram/@arthurpicoli
Do Big Brother Brasil 21 para os campos de futebol. Arthur Picoli, que esteve na última edição do BBB, na TV Globo, e protagonizou o controverso par romântico com a atriz Carla Diaz, usou as redes sociais para comemorar o contrato que firmou com o Flamengo.
O instrutor de crossfit vai integrar o time de futebol 7 do 'mengão'.
"Com 9 anos eu comecei a jogar bola. Com 14 eu saí de casa, joguei até os 21. Passei por alguns times...hoje fui pego de surpresa com um convite que, na verdade, é uma convocação para mim. É para integrar o elenco do futebol 7 do Flamengo nos campeonatos que estão por vir. Não tem como falar não para uma coisa dessas", afirmou Arthur Picoli.
O ex-BBB disse que jogar no Flamengo sempre foi "sonho de moleque" e que se sente realizado. "Dia de realizar um sonho: Ser jogador do Mengão", escreveu na legenda da foto que publicou no Instagram.
Na imagem, Arthur Picoli aparece no gramado, segurando a camisa do time, ao lado de outros integrantes do clube.

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