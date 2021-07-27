Ex-BBB capixaba Arthur Picoli compra apartamentão de luxo no Rio

Arthur Picoli está se dando muito bem depois do confinamento do BBB 21. Tanto que nesta segunda-feira (26) o bonitão compartilhou um clique de uma conquista e tanto com os seguidores nas redes sociais.
O ex-BBB capixaba posou dentro de seu novo apartamento, que ele acaba de comprar. Trata-se de um imóvel de luxo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.
"Quem me conhece sabe o quanto esse momento está sendo especial. Quando puder vai ter open house, amigos. Obrigado pela torcida de quem gosta de mim", legendou o crossfiteiro.