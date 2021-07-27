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Ex-BBB capixaba Arthur Picoli compra apartamentão de luxo no Rio

Crossfiteiro compartilhou a novidade com direito a foto no novo imóvel que fica na Barra da Tijuca postada nas redes sociais e fãs celebraram a conquista do bonitão

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 08:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jul 2021 às 08:39
O ex-BBB Arthur Picoli exibe chaves de novo apartamentão na Barra, no Rio de Janeiro
O ex-BBB Arthur Picoli exibe chaves de novo apartamentão na Barra, no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Instagram @arthurpicoli
Arthur Picoli está se dando muito bem depois do confinamento do BBB 21. Tanto que nesta segunda-feira (26) o bonitão compartilhou um clique de uma conquista e tanto com os seguidores nas redes sociais. 
O ex-BBB capixaba posou dentro de seu novo apartamento, que ele acaba de comprar. Trata-se de um imóvel de luxo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. 

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"Quem me conhece sabe o quanto esse momento está sendo especial. Quando puder vai ter open house, amigos. Obrigado pela torcida de quem gosta de mim", legendou o crossfiteiro. 

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