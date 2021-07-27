Yasmin vibra com disputa de Medina: "Não tem nota pra esse menino"

O surfista Gabriel Medina e a namorada, a modelo Yasmin Brunet Crédito: Reprodução/Instagram @yasminbrunet1

Na noite desta segunda-feira (26), Gabriel Medina, 27, avançou à semifinal no surfe, levando a mulher dele, Yasmin Brunet, 33, ao delírio. "Não tem nota suficiente pra esse menino", disse a modelo, ao comemorar a vitória do amado, durante uma live que promoveu no Instagram para acompanhar a disputa.

"Estou muito feliz, muito animada, ele passou, na moral. Ele é muito f***", disse ela aos gritos em vídeo compartilhado na rede social. Durante a narração da bateria que rendeu vaga na próxima etapa a Medina, Everaldo Marques não deixou de brincar com a vida amorosa do atleta, parodiando a letra de "O Último Romântico", de Lulu Santos.

"Nosso último romântico, no litoral do oceano Pacífico, Gabriel Medina na semifinal olímpica para o Brasil. O amor está vencendo no SporTV", brincou o narrador esportivo ao anunciar a classificação do surfista. Os internautas entraram na brincadeira e responderam "com o amor não se brinca" e "o amor venceu".

A brincadeira remonta ao veto do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) ao pedido de Medina para que Yasmin o acompanhasse aos Jogos de Tóquio. Em respeito a medidas sanitárias que visam evitar a propagação da Covid-19, as atividades esportivas estão sendo realizadas sem público e com número de pessoas reduzido nas delegações.

Além disso, a relação de Medina com a família não é a mesma desde o casamento com Yasmin. Os dois se casaram em janeiro em uma cerimônia no Havaí após menos de 1 ano de namoro --e sem a presença de parentes, o que teria desagradado os pais do surfista.

Brunet era casada com o modelo Evandro Soldati desde 2012. Em fevereiro de 2020, ela anunciou o fim do relacionamento. Pouco tempo depois foi vista com Medina pela primeira vez e, na sequência, os dois começaram a morar juntos.