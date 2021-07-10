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Novo visual

Arthur Picoli pinta cabelo de loiro e vira meme na internet

O capixaba de Conduru exibiu o novo visual nas redes sociais. A mudança faz parte de uma publicidade para uma marca de cerveja

Publicado em 10 de Julho de 2021 às 14:39

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

10 jul 2021 às 14:39
Arthur Picoli pinta o cabelo
Arthur Picoli pintou o cabelo para uma publicidade de uma cervejaria Crédito: @Arthurpicoli
O ex-bbb Arthur Picoli está de visual novo. Agora, o capixaba de Conduru exibe o cabelo loiro. A novidade, exibida essa manhã em suas redes sociais, faz parte de uma publicidade para uma marca de cerveja. "Quando tô loiro esquece", disse.
Essa não é a primeira vez que o capixaba ousa. Ele já fez mechas loiras nos cabelos. Os fãs não perdoaram a novidade e fizeram brincadeiras com as madeixas novas do personal trainer, com vários memes divertidos nas redes sociais.
O capixaba também foi comparado ao ídolo do Flamengo, o jogador Arrascaeta. 
Antes de revelar o segredo, os internautas já brincavam com o visual. 

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