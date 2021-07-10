Arthur Picoli pinta cabelo de loiro e vira meme na internet

Arthur Picoli pintou o cabelo para uma publicidade de uma cervejaria Crédito: @Arthurpicoli

O ex-bbb Arthur Picoli está de visual novo. Agora, o capixaba de Conduru exibe o cabelo loiro. A novidade, exibida essa manhã em suas redes sociais, faz parte de uma publicidade para uma marca de cerveja. "Quando tô loiro esquece", disse.

Essa não é a primeira vez que o capixaba ousa. Ele já fez mechas loiras nos cabelos. Os fãs não perdoaram a novidade e fizeram brincadeiras com as madeixas novas do personal trainer, com vários memes divertidos nas redes sociais.

O capixaba também foi comparado ao ídolo do Flamengo, o jogador Arrascaeta.