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Samara Felippo diz que filha pegou Covid por 'irresponsabilidade alheia'

A atriz Samara Felippo contou em suas redes sociais que a filha Lara, 8 anos, contraiu o coronavírus antes de embarcar com a irmã, Alícia, 12, para passar férias com o pai, o jogador de basquete Leandrinho, 38, nos Estados Unidos

Publicado em 10 de Julho de 2021 às 12:05

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 jul 2021 às 12:05
A atriz Samara Felippo e as filhas Alícia e Lara
A atriz Samara Felippo e as filhas Alícia e Lara. Apesar da doença, a menina está sem sintomas. Crédito: Instagram/@sfelippo
A atriz Samara Felippo, 42, contou em suas redes sociais que a filha Lara, 8, contraiu o coronavírus antes de embarcar com a irmã, Alícia, 12, para passar férias com o pai, o jogador de basquete Leandrinho, 38, nos Estados Unidos.
De acordo com ela, a menina não pegou a Covid-19 dela, mas sim por "irresponsabilidade alheia". A atriz disse que contaria mas detalhes sobre isso em uma live na próxima segunda-feira (12).
"Estou vivendo por irresponsabilidade alheia tudo o que lutei para me proteger nesses dois anos. A Lara pegou Covid, e não foi por mim", começou. Apesar da doença, a menina está sem sintomas.
O mais difícil, de acordo com Felippo, é ter de trancar a garota em um quarto e ficar em outro. Toda a alimentação tem sido colocada na porta para que ela se alimente e porta fechada e não tenha contato com mais ninguém.
"Eu vou seguir forte. Estou cuidando da minha filha e me protegendo, cuidando de mim. Eu não vou pegar, não quero pegar. Ela está bem. Está sem sintoma. O mais difícil agora é entreter e prender uma criança de 8 anos num quarto", contou.
Samara já tomou a sua primeira dose da AstraZeneca, mas teme que, por não estar totalmente imunizada, possa pegar a doença e ficar mal. Ela deverá fazer um teste neste sábado (10).
"Eu estou com uma dose da AstraZeneca e só. Então, não me imuniza. Mas já tem algum anticorpo. Continuem usando máscara. A minha está aqui. Não saio do quarto sem", concluiu.

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