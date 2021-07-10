Claudia Rodrigues é internada após dormência no corpo e confusão mental

A atriz Claudia Rodrigues Crédito: Arquivo pessoal/Adriane Bonato

A atriz Claudia Rodrigues foi internada nesta sexta-feira (9), no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, após passar mal e ter sintomas como dormência no braço e na perna direita, cefaleia (dor de cabeça forte) e confusão mental — a suspeita é de um surto de esclerose múltipla. Os médicos descartaram a possibilidade de ser Covid-19.

Em 2000, a atriz foi diagnosticada com esclerose múltipla, doença autoimune que atinge o sistema nervoso central. Desde então, ela foi internada diversas vezes para tratamento.

VACINA

Cláudia tomou a primeira dose da vacina da Pfizer em maio. A previsão é que a atriz volte a ser vacinada na segunda quinzena de agosto.