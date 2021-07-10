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Suspeita de um surto

Claudia Rodrigues é internada após dormência no corpo e confusão mental

Internação foi causada por suspeita de infecção e surto de esclerose múltipla. A atriz foi diagnosticada em 2000 com a doença autoimune que atinge o sistema nervoso central

Publicado em 10 de Julho de 2021 às 09:57

Publicado em 

10 jul 2021 às 09:57
A atriz Claudia Rodrigues
A atriz Claudia Rodrigues Crédito: Arquivo pessoal/Adriane Bonato
A atriz Claudia Rodrigues foi internada nesta sexta-feira (9), no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, após passar mal e ter sintomas como dormência no braço e na perna direita, cefaleia (dor de cabeça forte) e confusão mental — a suspeita é de um surto de esclerose múltipla. Os médicos descartaram a possibilidade de ser Covid-19.
Em 2000, a atriz foi diagnosticada com esclerose múltipla, doença autoimune que atinge o sistema nervoso central. Desde então, ela foi internada diversas vezes para tratamento.

VACINA

Cláudia tomou a primeira dose da vacina da Pfizer em maio. A previsão é que a atriz volte a ser vacinada na segunda quinzena de agosto.
Ao chegar no hospital, Cláudia foi testada e foi descartada a possibilidade de covid-19. A atriz seguirá internada e passará por exames nos próximos dias.

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