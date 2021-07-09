Madonna manda recado de apoio a Britney Spears: "Devolvam a vida dessa mulher"

A cantora Madonna (62) se sensibilizou com a colega da música Britney Spears (39) que passa por um polêmico processo de tutela, e mandou um recado a ela. Pelas redes sociais, pediu para que a vida de Spears seja devolvida.

"Devolvam a vida desta mulher. A escravidão foi abolida há muito tempo. Morte ao patriarcado ganancioso que tem feito isso com as mulheres por séculos. Isso é uma violação dos direitos humanos. Britney, nós vamos te tirar dessa prisão", escreveu Madonna.

A cantora Madonna Crédito: Reprodução/Instagram @madonna

Além de Madonna, nomes da música como Christina Aguilera, Katy Perry, Mariah Carey, Miley Cyrus e Justin Timberlake já demonstraram apoio à artista.

Ao site The Mirror, uma fonte contou que muitas celebridades estão apreensivas por Britney. "Ela tem muitos amigos famosos e eles estão desesperados para ajudá-la. Eles estão mantendo contato, oferecendo conselhos. Eles também ofereceram criar um fundo para custos legais para ela", contou.

Britney Spears está sob tutela desde que sofreu um colapso mental em 2008, com as decisões sobre suas finanças e cuidados pessoais sendo administradas por seu pai, Jamie. No ano passado, ela deu início ao processo legal para impedi-lo de cuidar de seus assuntos pessoais.

Depois de anos de silêncio sobre o assunto, a artista falou, no dia 23 de junho, a respeito da própria tutela durante audiência remota. Ela fez um discurso apaixonado perante um juiz de Los Angeles, criticando duramente seu pai enquanto seus pais e advogados ouviam.