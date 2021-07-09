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#FreeBritney

Madonna manda recado de apoio a Britney Spears: "Devolvam a vida dessa mulher"

Cantora se sensibilizou com amiga que vive processo de tutela
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 jul 2021 às 16:43

Publicado em 09 de Julho de 2021 às 16:43

A cantora Madonna (62) se sensibilizou com a colega da música Britney Spears (39) que passa por um polêmico processo de tutela, e mandou um recado a ela. Pelas redes sociais, pediu para que a vida de Spears seja devolvida.
"Devolvam a vida desta mulher. A escravidão foi abolida há muito tempo. Morte ao patriarcado ganancioso que tem feito isso com as mulheres por séculos. Isso é uma violação dos direitos humanos. Britney, nós vamos te tirar dessa prisão", escreveu Madonna.
A cantora Madonna
A cantora Madonna Crédito: Reprodução/Instagram @madonna
Além de Madonna, nomes da música como Christina Aguilera, Katy Perry, Mariah Carey, Miley Cyrus e Justin Timberlake já demonstraram apoio à artista.
Ao site The Mirror, uma fonte contou que muitas celebridades estão apreensivas por Britney. "Ela tem muitos amigos famosos e eles estão desesperados para ajudá-la. Eles estão mantendo contato, oferecendo conselhos. Eles também ofereceram criar um fundo para custos legais para ela", contou.
Britney Spears está sob tutela desde que sofreu um colapso mental em 2008, com as decisões sobre suas finanças e cuidados pessoais sendo administradas por seu pai, Jamie. No ano passado, ela deu início ao processo legal para impedi-lo de cuidar de seus assuntos pessoais.

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Depois de anos de silêncio sobre o assunto, a artista falou, no dia 23 de junho, a respeito da própria tutela durante audiência remota. Ela fez um discurso apaixonado perante um juiz de Los Angeles, criticando duramente seu pai enquanto seus pais e advogados ouviam.
"Eu estive em negação. Eu estive em choque. Estou traumatizada", disse a cantora. "Eu só quero minha vida de volta". Britney afirmou que quer que a tutela termine "sem ter que ser avaliada". "Eu realmente acredito que essa tutela é abusiva", disse a artista. "Não sinto que posso viver uma vida plena."

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