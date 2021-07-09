Jason Momoa, o Aquaman, tira camisa e sensualiza com banho de álcool

Jason Momoa, ator consagrado por seu papel em "Aquaman" e "Game of Thrones", viveu um momento para lá de inusitado durante entrevista ao também ator Anthony Anderson no talk show de Jimmy Kimmel. O bonitão foi desafiado a tornar atividades cotidianas em algo sexy, como se higienizar com álcool em gel.
"As pessoas te acham um tanto atraente, então chegamos a um desafio criamos indicado para suas habilidades únicas", explicou Anthony, que continuou: "Estes são objetos usados para fazer atividades entediantes, e queremos ver se você consegue usar seu puro magnetismo animal para deixar essas tarefas sexy".
"O estúdio não quer que eu tire a camisa, mas eu vou tirar", se explicou Jason ao iniciar o desafio. Primeiro, o ator limpou as mãos com o produto e em seguida espalhou pelo corpo. "Normalmente eu gosto de esguichar no peito. Às vezes, eu esfrego tudo no rosto porque mata 99,99% das coisas", brincou.