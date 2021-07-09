Jason Momoa, o Aquaman, tira camisa e sensualiza com banho de álcool

Jason Momoa, ator de Aquaman, sensualiza ao tirar a camisa e tomar banho de álcool em gel em entrevista a TV norte-americana Crédito: Reprodução/YouTube

Jason Momoa, ator consagrado por seu papel em "Aquaman" e "Game of Thrones", viveu um momento para lá de inusitado durante entrevista ao também ator Anthony Anderson no talk show de Jimmy Kimmel. O bonitão foi desafiado a tornar atividades cotidianas em algo sexy, como se higienizar com álcool em gel.

"As pessoas te acham um tanto atraente, então chegamos a um desafio criamos indicado para suas habilidades únicas", explicou Anthony, que continuou: "Estes são objetos usados para fazer atividades entediantes, e queremos ver se você consegue usar seu puro magnetismo animal para deixar essas tarefas sexy".