Ex-BBB Arthur Picoli diz que deu seu carro após sofrer perseguições

O ex-BBB Arthur Picoli ainda sofre com ameaças e perseguições Crédito: Instagram | @ArthurPicoli

O ex-BBB Arthur Picoli comemora o sucesso nas redes sociais - são 5 milhões de seguidores -, mas ainda se depara com os problemas da fama. Em entrevista ao canal Rap 77, o capixaba disse que se livrou de se carro por conta da perseguição e ataques que vinha sofrendo.

"Eu dei o meu carro. Por causa de placa. As pessoas me seguiam quando eu ia treinar. Me filmavam entrando na academia, depois eu saindo, entrando no carro, o carro saindo e elas indo atrás", contou ao canal.

Segundo Arthur, tudo isso o assustou muito. "A galera estava realmente atrás de mim. E eu não acreditava, achava que era adolescente da Internet. E baseado em quê? O que eu fiz para isso? Ameaçaram minha mãe, meu sobrinho de 2 anos", relembrou.

O capixaba ainda falou de sua relação com Carla Diaz dentro da casa do BBB 21. "Nunca tinha ficado com ninguém famoso. Não sabia nem como cantá-la", explica ele. "Aqui fora a vida é boa, eu me dou muito bem. Há dois anos eu morava num distrito de três mil habitantes. Lá dentro tem nove câmeras só na cozinha, fora o que gente não vê."