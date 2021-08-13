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Medo

Ex-BBB Arthur Picoli diz que deu seu carro após sofrer perseguições

'Me seguiam', explica o ex-BBB, comentando que ficou assustado com tudo

Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 09:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2021 às 09:31
Arthur Picoli
O ex-BBB Arthur Picoli ainda sofre com ameaças e perseguições Crédito: Instagram | @ArthurPicoli
O ex-BBB Arthur Picoli comemora o sucesso nas redes sociais - são 5 milhões de seguidores -, mas ainda se depara com os problemas da fama. Em entrevista ao canal Rap 77, o capixaba disse que se livrou de se carro por conta da perseguição e ataques que vinha sofrendo.
"Eu dei o meu carro. Por causa de placa. As pessoas me seguiam quando eu ia treinar. Me filmavam entrando na academia, depois eu saindo, entrando no carro, o carro saindo e elas indo atrás", contou ao canal.
Segundo Arthur, tudo isso o assustou muito. "A galera estava realmente atrás de mim. E eu não acreditava, achava que era adolescente da Internet. E baseado em quê? O que eu fiz para isso? Ameaçaram minha mãe, meu sobrinho de 2 anos", relembrou.
O capixaba ainda falou de sua relação com Carla Diaz dentro da casa do BBB 21. "Nunca tinha ficado com ninguém famoso. Não sabia nem como cantá-la", explica ele. "Aqui fora a vida é boa, eu me dou muito bem. Há dois anos eu morava num distrito de três mil habitantes. Lá dentro tem nove câmeras só na cozinha, fora o que gente não vê."
O capixaba ainda disse que tem dificuldade em mostrar seus sentimentos. "Resenhar é superfácil, tenho facilidade de falar com as pessoas, mas, quando o assunto é relacionamento, desanda tudo."

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