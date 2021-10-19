Câncer de mama é tema de exposição na Casa Porto, em Vitória

Obra da exposição "Enredadas – Um Caminho Através do Tempo" Crédito: Projeto “Fazendo Arte”

Com o objetivo de conscientizar sobre a importância do diagnóstico precoce e também combater o câncer de mama, o projeto “Fazendo Arte”, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura (Semc) e a Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos (Semcid), realiza a exposição “Enredadas – Um Caminho Através do Tempo”, na Casa Porto das Artes Plásticas, no Centro de Vitória, até o dia 29 de outubro.

Na mostra, que acontece no auditório da instituição, os visitantes poderão percorrer diferentes enredos relativos ao tema central: o tempo, o repensar a vida, o entender o labirinto de emoções após o diagnóstico da doença e o florescer após a cura.

As obras foram criadas entre os últimos meses de agosto e setembro por mulheres participantes do projeto “Fazendo Arte”. Alcéia Barcellos, Ana Claudia Evangelista, Ivanete Cajá e Rosangela Ferreira desenvolveram seus trabalhos em oficinas de bordado à mão, com as instrutoras Isabella Azevedo e Juliana Bittencourt.

O"Enredadas – Um Caminho Através do Tempo" Crédito: Projeto “Fazendo Arte”

“A ideia da exposição surgiu a partir do entendimento da necessidade de retratar o tema, visto sua importância para a vida das mulheres, de forma que causasse uma reflexão por meio do viés da produção artística”, conta Juliana.

“Todo trabalho é inédito e foi criado dentro das oficinas do projeto a partir de artes manuais têxteis. Partes da exposição foram feitas em diferentes momentos e oficinas, as peças de vestuário foram desenvolvidas com o bordado à mão enquanto outros elementos da exposição foram feitos nas oficinas de costura, tricô à máquina e crochê”, detalha Isabella.

Obra da exposição "Enredadas – Um Caminho Através do Tempo" Crédito: Projeto “Fazendo Arte”

FUNCIONAMENTO

Com classificação indicativa livre, “Enredadas – Um Caminho Através do Tempo” fica aberta de segunda a sexta-feira, das 10 às 19 horas, e aos sábados, de 10 às 14 horas.

Para visitação não é necessário fazer agendamento prévio, porém, o número de pessoas é controlado no espaço. Outros protocolos, de prevenção e combate ao Coronavírus, como o uso de máscara e de álcool em gel estão sendo rigorosamente adotados no interior da Casa Porto.

Oficinas

O “Fazendo Arte” é executado pela Organização da Sociedade Civil (OSC) Bem Brasil – Instituto de Desenvolvimento Social, em parceria com a Semcid e financiado com recursos do Procon Municipal. O objetivo do projeto, que é exclusivamente feminino, é atender a 80 mulheres do território do Centro de Vitória oferecendo oficinas de diversos tipos de técnicas ancestrais como macramê, crochê, bordado à mão, tricô à máquina, estamparia botânica, taboa, papel reciclado e costura.

Entre as principais pautas, está a qualificação e fomento do empreendedorismo feminino por meio da arte, desenvolvendo os conceitos do consumo consciente e da responsabilidade socioambiental.

Para as interessadas o “Fazendo Arte” oferece oficinas de tricô à máquina, bordado livre à mão e crochê, que acontecem semanalmente.

O público alvo são mulheres com mais de 15 anos moradoras do Centro de Vitória. Para participar gratuitamente basta ligar para o telefone (27) 3207-9252.

*Com informações da Prefeitura de Vitória

Serviço: