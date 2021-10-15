Exposição "Esse Elo" retrata belezas naturais do ES e do CE

Imagens da exposição "Esse Elo", de Marcelo Horta Crédito: Marcelo Horta

Que o Espírito Santo é cheio de belezas, ninguém pode negar. E uma exposição tenta mostrar a ligação destas paisagens com o Ceará. "Esse Elo", do fotógrafo Marcelo Horta, está em cartaz no Espaço Cultural Tzion até 28 de outubro.

Nela, Marcelo mostra as belezas naturais do litoral dos dois estados com um olhar diferenciado sobre as paisagens. "São imagens produzidas com a câmera, mostrando bem minha perspectiva sobre os lugares visitados, tentando sempre uma abordagem ímpar, mas sem deixar de mostrar o mais procurado pelos apreciadores desse tipo de arte", disse Marcelo Horta sobre o que os visitantes vão encontrar.

"Busco sempre bater forte no deslumbramento pelas belezas naturais e históricas da nossa terra e os moradores de Guarapari, em especial, vão se surpreender com as paisagens que despertam pelas belas composições sem o apego local, focando as belezas naturais como paraísos desconhecidos de lugar e tempo", ressalta.

Exposição Esse Elo

O FOTÓGRAFO

Jornalista por formação, Marcelo já trabalhou como cinegrafista e iluminador cênico e há 15 registra gente e paisagens pelo mundo. Um apreciador das belezas naturais, seu primeiro trabalho fotográfico “Gente da Floresta” retratou uma tribo indígena no Amazonas, em 2015.

A partir desse trabalho, acompanhou o Rali dos Sertões que rendeu uma segunda exposição “Gente dos Sertões”, em 2017.

As praias foram a locação natural de seus primeiros trabalhos e mais uma infinidade de lugares que certamente fazem parte das memórias dos capixabas e de pessoas de outros Estados e visitantes de todo o mundo.

ESPAÇO CULTURAL

A parceria com nomes das artes e fotografia e a realização de exposições desses artistas é uma das estratégias do Espaço Cultural Tzion para se firmar como espaço cultural de Guarapari. “Muito mais que uma loja de Imóveis, somos uma galeria de arte diferente e o propósito da marca é promover a acessibilidade à arte”, destaca o proprietário da Tzion Imoveis, Rogerio Nogarol.

“Levantamos a bandeira de Guarapari e queremos mostrar o olhar singular dos artistas daqui do Estado para um público diferenciado, apaixonado por cenários deslumbrantes e pela diversidade da cultura”, acrescenta o empresário.

SERVIÇO