​Vila Velha seleciona projetos virtuais de arte e cultura em edital de R$ 112 mil

Manifestação cultural capixaba em Vila Velha Crédito: Assessoria da Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura

Vila Velha abre dois editais culturais nesta quarta-feira (13) para difundir e premiar a cultura popular. As duas seleções abriram inscrições nesta quarta-feira (13) e terão um total de 132 contemplados com valores que chegam a R$ 5 mil. O total de recursos disponíveis por meio da Lei Aldir Blanc é de R$ 212 mil.

O primeiro é o edital nº 06/21, de Seleção de Atividades de Difusão de Arte e Cultura em Formato Virtual. Ele vai selecionar 102 apresentações online (lives), oficinas, workshops, cursos ou palestras com duração de 30 a 50 minutos.

Segundo o secretário de Turismo, Esporte e Cultura, Paulo Renato Fonseca Junior, “o objetivo é proporcionar a realização de atividades em formato online das linguagens culturais para os públicos adulto e infantil, segmentos que tiveram suas atividades diretamente impactadas pelas medidas de distanciamento social”.

Serão aceitas propostas dos segmentos de teatro, ópera e música de concerto, dança, artes visuais, audiovisual, cineclube, patrimônio histórico e cultural, cultura popular tradicional, capoeira, música, literatura, arte urbana, economia criativa e solidária, artesanato e circo. Os selecionados serão contemplados com R$ 1.100, totalizando 112 mil.

PREMIAÇÃO

Também estão abertas, a partir desta quarta (13), as inscrições para o Edital nº 07/21, Premiação de Mestres e Mestras das Culturas Populares e Tradicionais, voltado para personalidades que contribuíram e ainda contribuem para o fortalecimento da identidade cultural regional.

São 20 prêmios, no valor individual de R$ 5 mil, totalizando R$ 100 mil. Para realizar a inscrição, é preciso atuar como mestres e mestras da cultura popular; pais e mães de terreiros de religião de matriz africana; lideranças indígenas, liderança cigana; comunidades tradicionais; artistas circenses; e do samba e carnaval.

Nos dois editais, as inscrições são realizadas virtualmente e poderão participar artistas residentes em Vila Velha há pelo menos dois anos, maiores de 18 anos e que vivam da arte e cultura. Só será aceita uma inscrição por proponente, até o dia 3 de novembro, às 23h59.

“Pretendemos assegurar o direito à fruição cultural, ao promover a ampliação do acesso a bens e serviços culturais produzidos na cidade”, ressaltou o subsecretário de Cultura, Manoel Goes.

Editais e inscrições: