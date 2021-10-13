Palácio Sônia Cabral passará por reforma no telhado devido a infiltrações

Palácio Sônia Cabral Crédito: Comunicação da Secult

As fortes chuvas dos últimos meses provocaram diversos danos na estrutura do Palácio da Cultura Sônia Cabral, no Centro de Vitória. O imóvel, que está com partes comprometidas, receberá obras de recuperação em breve.

De acordo com o secretário de Estado da Cultura, Fabrício Noronha, já houve a contratação da empresa responsável para realizar a manutenção nas áreas afetadas. O custo estimado da obra é de cerca de R$ 296 mil.

"Contratamos nesta semana uma empresa que fará reparos e manutenção na Casa da Música Sônia Cabral. As obras já estão prestes a iniciar e não afetarão o calendário de atividades do espaço”, afirmou o secretário durante uma reunião do Conselho de Cultura.

Entre os serviços e reformas que serão realizadas, constam reparos no telhado, com recolocação total da manta na laje, limpeza das calhas e telhas e tratamento da madeira com cupinicida.

As áreas do sanitário, da bilheteria e da recepção, também vão ganhar restaurações nas paredes com erosões e infiltrações, além de aplicação de resina impermeabilizante, instalação de novas placas de gesso e nova pintura nas paredes e teto.

A Casa da Música Sônia Cabral, tombada como Patrimônio Cultural Estadual, deve ficar pronta em um prazo de no máximo 90 dias.