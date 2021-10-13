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Cultura

Palácio Sônia Cabral passará por reforma no telhado devido a infiltrações

Obra vai custar cerca de R$ 296 mil e não afetará calendário de atividades do espaço
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 

13 out 2021 às 10:53

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 10:53

Palácio Sônia Cabral
Palácio Sônia Cabral Crédito: Comunicação da Secult
As fortes chuvas dos últimos meses provocaram diversos danos na estrutura do Palácio da Cultura Sônia Cabral, no Centro de Vitória. O imóvel, que está com partes comprometidas, receberá obras de recuperação em breve.
De acordo com o secretário de Estado da Cultura, Fabrício Noronha, já houve a contratação da empresa responsável para realizar a manutenção nas áreas afetadas. O custo estimado da obra é de cerca de R$ 296 mil.
"Contratamos nesta semana uma empresa que fará reparos e manutenção na Casa da Música Sônia Cabral. As obras já estão prestes a iniciar e não afetarão o calendário de atividades do espaço”, afirmou o secretário durante uma reunião do Conselho de Cultura.
Entre os serviços e reformas que serão realizadas, constam reparos no telhado, com recolocação total da manta na laje, limpeza das calhas e telhas e tratamento da madeira com cupinicida.  
As áreas do sanitário, da bilheteria e da recepção, também vão ganhar restaurações nas paredes com erosões e infiltrações, além de aplicação de resina impermeabilizante, instalação de novas placas de gesso e nova pintura nas paredes e teto.
A Casa da Música Sônia Cabral, tombada como Patrimônio Cultural Estadual, deve ficar pronta em um prazo de no máximo 90 dias.
*Com informações da Secretaria de Estado da Cultura

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