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Evento literário

Festa Capixaba do Livro é adiada para 2022

A Fecali  anunciou através das redes sociais que, em virtude da pandemia, só será possível realizar a primeira edição no ano que vem
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 

11 out 2021 às 10:49

Publicado em 11 de Outubro de 2021 às 10:49

Data: 12/04/2019 - ES - Vila Velha - Vista do Parque da Prainha, em Vila Velha do alto do Convento da Penha - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
Inspirada na Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), a edição capixaba seria na Prainha, em Vila Velha. Crédito: Fernando Madeira
Prevista para acontecer entre os dias 16 a 21 de novembro, a Festa Capixaba do Livro de 2021 (Fecali) foi novamente adiada. O evento anunciou através das redes sociais que só será possível realizar a primeira edição em 2022, em virtude da pandemia.
Festa Capixaba do Livro é adiada para 2022
Em nota, a Fecali comunicou que a situação da covid-19 no Espírito Santo ainda é preocupante e, por isso, a organização achou prudente o adiamento do evento. Inspirada na Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), a edição capixaba seria na Prainha, em Vila Velha.
"Mesmo com a redução dos casos de contaminação e de mortes em nosso estado ainda estamos vigilantes com as variantes que se estabeleceram ao longo do último ano", esclareceu a organização da Fecali. O evento ainda não divulgou uma nova data para 2022.

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