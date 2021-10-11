Prevista para acontecer entre os dias 16 a 21 de novembro, a Festa Capixaba do Livro de 2021 (Fecali) foi novamente adiada. O evento anunciou através das redes sociais que só será possível realizar a primeira edição em 2022, em virtude da pandemia.
Festa Capixaba do Livro é adiada para 2022
Em nota, a Fecali comunicou que a situação da covid-19 no Espírito Santo ainda é preocupante e, por isso, a organização achou prudente o adiamento do evento. Inspirada na Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), a edição capixaba seria na Prainha, em Vila Velha.
"Mesmo com a redução dos casos de contaminação e de mortes em nosso estado ainda estamos vigilantes com as variantes que se estabeleceram ao longo do último ano", esclareceu a organização da Fecali. O evento ainda não divulgou uma nova data para 2022.