Festa Capixaba do Livro (Fecali) é adiada para novembro

Parque da Prainha receberá a Fecali em novembro Crédito: Fernando Madeira

A primeira edição da Festa Capixaba do Livro (Fecali), que começaria nesta terça-feira (21), foi adiada. A informação foi divulgada nas redes sociais do evento, explicando que a realização será entre os dias 16 e 21 de novembro, na Prainha, em Vila Velha.

"Ela estava, sim, marcada para setembro. Mas, devido a pandemia tivemos de a adiar", diz a postagem.

A Fecali é inspirada na Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), que é a maior e das mais conceituadas do Brasil do segmento, e contará com atividades culturais, participação de artistas e programação especial para escolas das redes municipais do Espírito Santo.