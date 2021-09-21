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Literatura

Festa Capixaba do Livro (Fecali) é adiada para novembro

Evento seria realizado a partir desta terça (21), na Prainha, em Vila Velha, mas foi adiado por conta da pandemia

Publicado em 

21 set 2021 às 11:15

Publicado em 21 de Setembro de 2021 às 11:15

Por causa do conoravírus, o Parque da Prainha, que recebia milhares de pessoas para o encerramento da Festa da Penha, hoje têm poucos frequentadores
Parque da Prainha receberá a Fecali em novembro Crédito: Fernando Madeira
A primeira edição da Festa Capixaba do Livro (Fecali), que começaria nesta terça-feira (21), foi adiada. A informação foi divulgada nas redes sociais do evento, explicando que a realização será entre os dias 16 e 21 de novembro, na Prainha, em Vila Velha.
"Ela estava, sim, marcada para setembro. Mas, devido a pandemia tivemos de a adiar", diz a postagem.
A Fecali é inspirada na Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), que é a maior e das mais conceituadas do Brasil do segmento, e contará com atividades culturais, participação de artistas e programação especial para escolas das redes municipais do Espírito Santo.
De acordo com a idealizadora, Patrícia Merlo, que também é professora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), o objetivo da Fecali é ter uma programação variada que tenha a leitura como eixo principal, mas que também valorize e divulgue outras frentes culturais, sobretudo, dos artistas e profissionais capixabas. “Estamos em um momento em que o estímulo à leitura e ao debate são necessários. E o trabalho que estamos programando com as escolas é essencial nesse sentido”, adianta ela, que organiza o evento com o empreendedor literário Bruno Nascimento.

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