Coronavírus: ES chega a 12.503 mortes e mais de 581 mil casos confirmados

O Espírito Santo chegou ao total de 581.760 casos confirmados e 12.503 mortes do novo coronavírus, desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados dois novos óbitos e 903 novas infecções, conforme dados divulgados neste sábado (25) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 73.033. Na sequência, aparece Vila Velha (72.581), seguida por Vitória (1.259) e Cariacica (43.890). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (29.783), que fica na Região Sul do Estado.
Já entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece no topo do ranking, com 10.003 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição, está Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.248. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.640 contaminações.
Até este sábado (25), mais de 2 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu e chegou a 556.995, com um acréscimo de 440 pessoas recuperadas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.
VACINAÇÃO NO ES
Segundo o Painel de Vacinação da Sesa, 2.875.363 pessoas tomaram a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Dessas, 1.578.959 também já receberam a segunda dose. Além delas, outras 114.070 tomaram o imunizante da Janssen, que é de dose única. Ainda de acordo com a secretaria, 48.315 pessoas já receberam a dose de reforço – que é destinada aos idosos e às pessoas imunossuprimidas.