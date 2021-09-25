Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dados da pandemia

Coronavírus: ES chega a 12.503 mortes e mais de 581 mil casos confirmados

Em 24 horas, Estado divulgou dois óbitos e 903 novas infecções, conforme atualização do Painel Covid-19 na tarde deste sábado (25)

Publicado em 25 de Setembro de 2021 às 17:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 set 2021 às 17:09
Números de infectados pelo novo coronavírus no interior do Espírito Santo aumentou, de acordo com os novos índices divulgados pelo Governo do Estado
Até este sábado (25), mais de 2 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba Crédito: Pixabay
Espírito Santo chegou ao total de 581.760 casos confirmados e 12.503 mortes do novo coronavírus, desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados dois novos óbitos e 903 novas infecções, conforme dados divulgados neste sábado (25) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 73.033. Na sequência, aparece Vila Velha (72.581), seguida por Vitória (1.259) e Cariacica (43.890). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (29.783), que fica na Região Sul do Estado.
Já entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece no topo do ranking, com 10.003 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição, está Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.248. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.640 contaminações.
Até este sábado (25), mais de 2 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu e chegou a 556.995, com um acréscimo de 440 pessoas recuperadas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

VACINAÇÃO NO ES

Segundo o Painel de Vacinação da Sesa, 2.875.363 pessoas tomaram a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Dessas, 1.578.959 também já receberam a segunda dose. Além delas, outras 114.070 tomaram o imunizante da Janssen, que é de dose única. Ainda de acordo com a secretaria, 48.315 pessoas já receberam a dose de reforço – que é destinada aos idosos e às pessoas imunossuprimidas.

Veja Também

ES vai aplicar 3ª dose em profissionais da saúde assim que receber novos lotes

São Roque do Canaã: escolas fechadas e vacinação de adolescentes suspensa

Covid-19: casal que vende chup-chup há décadas em Vitória é internado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo SESA Covid-19 Coronavírus no ES Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Líder de quadrilha de roubo de cargas que agia no ES é preso no RJ
Cantor Silva
Justiça mantém indenização de R$ 20 mil a Silva por show cancelado no ES
PM fica ferido após capotar carro em Alegre
Policial militar fica ferido após capotar carro em Alegre

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados