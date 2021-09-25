Coronavírus: ES chega a 12.503 mortes e mais de 581 mil casos confirmados

Até este sábado (25), mais de 2 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba

Até este sábado (25), mais de 2 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu e chegou a 556.995, com um acréscimo de 440 pessoas recuperadas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.