Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Literatura

Abdulrazak Gurnah, da Tanzânia, vence o Nobel de Literatura de 2021

Academia Sueca anunciou vencedor do prêmio literário na manhã desta quinta
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 out 2021 às 08:47

Publicado em 07 de Outubro de 2021 às 08:47

O escritor Abdulrazak Gurnah, da Tanzânia, que ganhou o Nobel de Literatura de 2021
O escritor Abdulrazak Gurnah, da Tanzânia, que ganhou o Nobel de Literatura de 2021 Crédito: Divulgação
O romancista Abdulrazak Gurnah venceu o prêmio Nobel de Literatura deste ano, o maior reconhecimento mundial a um escritor vivo.
A Academia Sueca fez na manhã desta quinta-feira o anúncio que pega todas as bolsas de aposta de surpresa.
A premiação vinha tendo anos turbulentos antes da vitória pouco ruidosa da poeta americana Louise Glück, no ano passado.
Outra cria dos Estados Unidos, o músico Bob Dylan causou um terremoto nos círculos literários ao ser escolhido para o prêmio há cinco anos, quando o principal de sua obra são letras de canções.
No ano seguinte, o Nobel passou por sua maior crise, devido a acusações de estupro e corrupção no comitê que escolhe os vencedores, o que causou sete baixas na instituição.
Em 2018, o prêmio não foi entregue -foi a primeira vez que isso aconteceu por um motivo diferente de uma guerra- e, em compensação, a instituição decidiu escolher duas pessoas em 2019.
Mas isso não acalmou ânimo nenhum, já que ao lado da polonesa Olga Tokarczuk, o Nobel escolheu o austríaco Peter Handke, sob quem recaíam acusações de racismo e de negar a existência do genocídio na Bósnia.
Fundada há 232 anos pelo rei da Suécia com o objetivo inicial de proteger seu idioma, a Academia Sueca seleciona desde 1901 o vencedor do Nobel, que hoje ganha um prêmio de 10 milhões de coroas suecas, ou cerca de 6 milhões de reais.
Dos 118 escritores escolhidos até hoje, apenas 16 foram mulheres. Só três pessoas negras venceram até hoje: a americana Toni Morrison, o nigeriano Wole Soyinka e Derek Walcott, da ilha caribenha de Santa Lúcia.
O eurocentrismo e a anglofilia, que sempre marcaram o Nobel de literatura, ainda perduram. Nove dos dez premiados da última década vieram da América do Norte ou da Europa -a exceção foi o chinês Mo Yan, em 2012.
Os Estados Unidos e a França lideram a lista de nacionalidades, com 11 vencedores cada um.

Veja Também

Nobel de Química vai para cientistas que criaram ferramenta para construir moléculas

Nobel de Física vai para três cientistas que estudam sistemas complexos

Indicação de defensor da cloroquina ao Nobel da Paz não pode ser confirmada e nem respalda tratamento

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Literatura
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Major Angelo Martins Denicoli, acusado de participar da trama golpista após as eleições de 2022
Major do ES pode perder patente no Exército após ser preso? Entenda
Imagem de destaque
Os riscos por trás de uma delação de Daniel Vorcaro, segundo especialistas
Marcelo Diniz Alves, de 49 anos, é líder do PCC e foi preso em Guarapari
Líder do PCC que atua em região alvo de ataques em Vila Velha é preso

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados