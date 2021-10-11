Parque Botânico Vale reabre ao público no Dia das Crianças

Foto mostra área do Parque Botânico da Vale, em Jardim Camburi, Vitória Crédito: Arquivo A GAZETA/Divulgação

O dia é das crianças, mas o presente é para todos. O Parque Botânico Vale, em Jardim Camburi, Vitória, reabre suas portas nesta terça-feria (12) para o público em geral.

O espaço com 33 hectares de área verde volta a funcionar de terça a domingo, mas em horário reduzido e com agendamento on-line para visitas.

De acordo com a Vale, no site www.vale.com/parquebotanicovitoria será possível escolher o turno em que se pretende fazer a visita (matutino, das 8h30 às 11h30; ou vespertino, das 13h30 às 16h30).

O agendamento estará disponível a partir desta segunda-feira (11/10), às 10h, para todo o mês de outubro. A marcação para o mês seguinte estará disponível a partir das 10h do dia 25 do mês corrente.

ESPAÇOS E SUAS REGRAS

Para garantir a saúde e segurança de visitantes e empregados, e em atendimento à legislação vigente, algumas regras e cuidados devem ser observados. O uso de máscaras é obrigatório para maiores de 5 anos. Também haverá aferição de temperatura dos visitantes na portaria e álcool gel para higienização das mãos em diversos locais do parque.

Espaços como o parque infantil, o Orquidário e o Jardim Sensorial estarão liberados, desde que respeitado o distanciamento social. As trilhas ecológicas pela mata voltarão a ser realizadas com inscrição prévia, para até 5 pessoas.

As áreas de piquenique serão delimitadas, devendo ser utilizadas por pessoas do mesmo grupo de convívio. Outras atividades, como as visitas à área operacional da Unidade Tubarão e o Vagão do Conhecimento, permanecem suspensas.

A lanchonete local permanecerá fechada e os visitantes devem levar recipientes para utilizar os bebedouros.

"Com o avanço da vacinação e avaliação do mapa de risco, optamos por reabrir o parque de forma gradativa, oferecendo mais um espaço de lazer ao ar livre para as famílias, mantendo as medidas de segurança", destaca o supervisor de Ativos de Relacionamento da Vale, Vitor Maciel.