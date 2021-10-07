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Nossa Senhora do Rosário

Festa da Padroeira de Vila Velha com missas e música na Prainha

Até domingo, entre a programação religiosa, haverá apresentações culturais em frente à Igreja do Rosário, com apoio da prefeitura

Publicado em 07 de Outubro de 2021 às 17:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2021 às 17:38
A Igreja Nossa Senhora do Rosário na Prainha, em Vila Velha.
A Igreja Nossa Senhora do Rosário na Prainha, em Vila Velha. Crédito: Carlos Alberto Silva
Desta quinta (07) a domingo (10), será realizada uma série de atividades em homenagem a Nossa Senhora do Rosário, padroeira de Vila Velha. Até sábado, acontecerão missas às 19h e, no domingo, às 18h, na igreja localizada na Prainha.
Entre a programação religiosa, haverá apresentações culturais em frente à Igreja do Rosário, com apoio da prefeitura. Nesta sexta (08), às 18h, o cantor Castilho vai apresentar versões do grupo mineiro Clube da Esquina.
No sábado (09), às 18h, a atração musical fica por conta da orquestra do projeto Artes Sem Limites.
De acordo com o subsecretário de Cultura, Manoel Goes, “os festejos fazem parte da construção da identidade da população local, pois Nossa Senhora do Rosário dá nome à primeira igreja do Estado e a mais antiga em funcionamento do Brasil”.
“O sítio da Prainha respira cultura, turismo e fé. A manifestação, que se inicia nesta quinta (07), faz parte do cotidiano dos moradores da região, incluindo a música e a comunhão com as suas crenças”, pontua o secretário de Turismo, Esporte e Cultura, Paulo Renato Fonseca Junior.
*Com informações da Prefeitura de Vila Velha

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