Festa da Padroeira de Vila Velha com missas e música na Prainha

A Igreja Nossa Senhora do Rosário na Prainha, em Vila Velha. Crédito: Carlos Alberto Silva

Desta quinta (07) a domingo (10), será realizada uma série de atividades em homenagem a Nossa Senhora do Rosário, padroeira de Vila Velha. Até sábado, acontecerão missas às 19h e, no domingo, às 18h, na igreja localizada na Prainha.

Entre a programação religiosa, haverá apresentações culturais em frente à Igreja do Rosário, com apoio da prefeitura. Nesta sexta (08), às 18h, o cantor Castilho vai apresentar versões do grupo mineiro Clube da Esquina.

No sábado (09), às 18h, a atração musical fica por conta da orquestra do projeto Artes Sem Limites.

De acordo com o subsecretário de Cultura, Manoel Goes, “os festejos fazem parte da construção da identidade da população local, pois Nossa Senhora do Rosário dá nome à primeira igreja do Estado e a mais antiga em funcionamento do Brasil”.

“O sítio da Prainha respira cultura, turismo e fé. A manifestação, que se inicia nesta quinta (07), faz parte do cotidiano dos moradores da região, incluindo a música e a comunhão com as suas crenças”, pontua o secretário de Turismo, Esporte e Cultura, Paulo Renato Fonseca Junior.