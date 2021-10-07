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Cultura e educação

Fafi abre vagas para oficina de teatro para adolescentes

Interessados podem se inscrever até sexta-feira, dia 8 de outubro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2021 às 13:20

Publicado em 07 de Outubro de 2021 às 13:20

Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música Fafi
Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música Fafi Crédito: Leonardo Silveira/PMV
A Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música (Fafi) está com 60 vagas abertas para Oficina de Teatro, destinada a jovens de 11 a 17 anos de idade. Os interessados têm até a sexta-feira (8) para realizar a inscrição, na biblioteca da instituição, localizada na Av. Jerônimo Monteiro, 656, Centro Histórico, Vitória.
O espaço funciona das 14h às 18h. Para efetuar a matrícula basta apresentar um documento de identificação com foto.
O curso e inscrições são gratuitos. As aulas começam já na segunda-feira, dia 11 de outubro. Serão três turmas de 20 alunos, com uma aula semanal, sempre às 16h: uma às segundas, outra às terças, e a terceira às quarta-feiras. O período de aulas é de dois meses.

PROTOCOLOS

Todos os protocolos de segurança contra a propagação do coronavírus, como uso de termômetros, máscaras e álcool em gel, são rigorosamente seguidos no interior da instituição.

SERVIÇO

  • Oficinas de teatro na Fafi
  • Vagas: 60
  • Inscrições: até sexta-feira (08)
  • Onde: biblioteca da Fafi - Av. Jerônimo Monteiro, 656, Centro Histórico, Vitória
  • Período das aulas: outubro e novembro/2021
*Com informações da Prefeitura de Vitória

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