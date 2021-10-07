Fafi abre vagas para oficina de teatro para adolescentes

Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música Fafi Crédito: Leonardo Silveira/PMV

A Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música (Fafi) está com 60 vagas abertas para Oficina de Teatro, destinada a jovens de 11 a 17 anos de idade. Os interessados têm até a sexta-feira (8) para realizar a inscrição, na biblioteca da instituição, localizada na Av. Jerônimo Monteiro, 656, Centro Histórico, Vitória.

O espaço funciona das 14h às 18h. Para efetuar a matrícula basta apresentar um documento de identificação com foto.

O curso e inscrições são gratuitos. As aulas começam já na segunda-feira, dia 11 de outubro. Serão três turmas de 20 alunos, com uma aula semanal, sempre às 16h: uma às segundas, outra às terças, e a terceira às quarta-feiras. O período de aulas é de dois meses.

PROTOCOLOS

Todos os protocolos de segurança contra a propagação do coronavírus, como uso de termômetros, máscaras e álcool em gel, são rigorosamente seguidos no interior da instituição.

SERVIÇO

Oficinas de teatro na Fafi

Vagas: 60



60 Inscrições: até sexta-feira (08)



até sexta-feira (08) Onde: biblioteca da Fafi - Av. Jerônimo Monteiro, 656, Centro Histórico, Vitória



biblioteca da Fafi - Av. Jerônimo Monteiro, 656, Centro Histórico, Vitória Período das aulas: outubro e novembro/2021

