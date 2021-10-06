De Maria Ortiz a Chico Prego, personagens históricos do ES viram animação

Ilustração de Maria Ortiz na websérie "Capixabas D'Luta" Crédito: Luiz Quintanilha/Divulgação

A vida de seis personagens históricos do Espírito Santo é a temática da websérie "Capixabas D`Luta", da cineasta e historiadora Cintia Braga. A animação, que já está disponível no Youtube , conta a trajetória de grandes nomes capixabas que lutaram em prol dos direitos humanos.

De forma didática, os episódios exploram a biografia de nomes importantes para o estado: Maria Ortiz, Maria Nilce, Maria Tomba Homem, Chico Prego, Afonso Cláudio e Paulo Cesar Vinhas. "Esses personagens são históricos porque suas ações se destacaram em direção de uma valorização da vida. O capixaba de luta é aquele que vem do passado, mas que não está isolado no passado", destacou Cintia.

Cada episódio começa com uma declaração dos direitos humanos, uma forma de conectar a luta individual do personagem. Para Cintia, falar sobre os direitos humanos é fazer parte de um pacto social civilizatório.

"As bandeiras do multiculturalismo, dos direitos humanos e da diversidade são muito atuais. E quando levantamos essa bandeira, também falamos de uma reafirmação dos valores institucionais de uma civilização", salientou.

Cintia Braga é a responsável pela produção da websérie "Capixabas D'Luta" Crédito: Fábio Martins/Divulgação

A cineasta dividiu essa experiência com o artista gráfico Luiz Quintanilha, responsável pelas ilustrações das histórias. O trabalho foi elaborado pensado na estética escolar, com traços que fiquem visualmente atrativos para o ensino.

CENÁRIOS DO ESTADO

Além de Cintia, outros três roteiristas escreveram os episódios: Dell Freire, Duílio Kuster Cid e Lygia Machado. Cada construção passou pelo princípio dos direitos humanos, da narrativa em primeira pessoa e também dos lugares pelos quais os personagens transitam.

"Colocamos os personagens nesses lugares incríveis do Espírito Santo, como a escadaria Maria Ortiz, Palácio Anchieta, Píer de Iemanjá e outras representações sociais de locais periféricos, como a Ilha de Príncipe", contou a historiadora.

ATORES LOCAIS

Uma curiosidade da websérie são as vozes dos personagens, que foram dubladas por artistas locais. O ator Eliezer Almeida, que interpreta o célebre Chico Prego, falou sobre essa experiência.

“É muito importante ilustrar não só para o Espírito Santo, mas para o mundo, os heróis que temos. Chico prego é mais um personagem histórico que eu tenho a felicidade de interpretar. Uma pessoa dessa importância representado a classe faz com que as outras partes se manifestem”, disse o ator que já interpretou o comediante Charlie Chaplin.

Ilustração de Chico Prego na websérie "Capixabas D'Luta" Crédito: Luiz Quintanilha/Divulgação