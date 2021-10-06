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Cultura

De Maria Ortiz a Chico Prego, personagens históricos do ES viram animação

Histórias dos capixabas, que lutaram em prol dos direitos humanos, são contadas por meio de uma websérie
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 

06 out 2021 às 17:18

Publicado em 06 de Outubro de 2021 às 17:18

Ilustração de Chico Prego na websérie
Ilustração de Maria Ortiz na websérie "Capixabas D'Luta" Crédito: Luiz Quintanilha/Divulgação
A vida de seis personagens históricos do Espírito Santo é a temática da websérie "Capixabas D`Luta", da cineasta e historiadora Cintia Braga. A animação, que já está disponível no Youtube, conta a trajetória de grandes nomes capixabas que lutaram em prol dos direitos humanos. 
De forma didática, os episódios exploram a biografia de nomes importantes para o estado: Maria Ortiz, Maria Nilce, Maria Tomba Homem, Chico Prego, Afonso Cláudio e Paulo Cesar Vinhas.  "Esses personagens são históricos porque suas ações se destacaram em direção de uma valorização da vida. O capixaba de luta é aquele que vem do passado, mas que não está isolado no passado", destacou Cintia.
Cada episódio começa com uma declaração dos direitos humanos, uma forma de conectar a luta individual do personagem.  Para Cintia, falar sobre os direitos humanos é fazer parte de um pacto social civilizatório.
"As bandeiras do multiculturalismo, dos direitos humanos e da diversidade são muito atuais. E quando levantamos essa bandeira, também falamos de uma reafirmação dos valores institucionais de uma civilização", salientou. 
Cintia Braga é a responsável pela produção da websérie
Cintia Braga é a responsável pela produção da websérie "Capixabas D'Luta" Crédito: Fábio Martins/Divulgação
A cineasta dividiu essa experiência com o artista gráfico Luiz Quintanilha,  responsável pelas ilustrações das histórias. O trabalho foi elaborado pensado na estética escolar, com traços que fiquem visualmente atrativos para o ensino.

CENÁRIOS DO ESTADO

Além de Cintia, outros três roteiristas escreveram os episódios: Dell Freire, Duílio Kuster Cid e Lygia Machado. Cada construção passou pelo princípio dos direitos humanos, da narrativa em primeira pessoa e também dos lugares pelos quais os personagens transitam. 
"Colocamos os personagens nesses lugares incríveis do Espírito Santo, como a escadaria Maria Ortiz, Palácio Anchieta, Píer de Iemanjá e outras representações sociais de locais periféricos, como a Ilha de Príncipe", contou a historiadora.

ATORES LOCAIS

Uma curiosidade da websérie são as vozes dos personagens, que foram dubladas por artistas locais. O ator Eliezer Almeida, que interpreta o célebre Chico Prego, falou sobre essa experiência.
“É muito importante ilustrar não só para o Espírito Santo, mas para o mundo, os heróis que temos. Chico prego é mais um personagem histórico que eu tenho a felicidade de interpretar.  Uma pessoa dessa importância representado a classe faz com que as outras partes se manifestem”, disse o ator que já interpretou o comediante Charlie Chaplin.
Ilustração de Chico Prego na websérie
Ilustração de Chico Prego na websérie "Capixabas D'Luta" Crédito: Luiz Quintanilha/Divulgação
Os demais personagens são representados pelos atores Duílio Kuster Cid, Lorena Lima, Cynthia Dessaune, Suely Bispo e Foca Magalhães. 
A websérie "Capixabas D`Luta" estreou em julho deste ano, e possui 5 episódios disponíveis até o momento. Para conferir, basta acessar o canal da cineasta no Youtube.

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