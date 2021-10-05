Festival celebra ritmos do folclore capixaba com o público infantil

Elementos tradicionais da música capixaba serão celebrados no 1º Festival Vila Musical, nos dias 11 e 12 de outubro. O evento, que vai reunir bandas e grupos culturais, vai ser transmitido pela TVE e pelo Youtube do festival, a partir das 17h.
Durante os dois dias de festival, ritmos capixabas como o congo, caxambu, jongo e folia de reis farão parte de apresentações conduzidas pelos personagens Catarina, Juvenal e Bartolomeu. Eles prometem divertir o público na vila brincante, além de receber convidados especiais.
"As pessoas podem esperar muita música e diversão. Nessa primeira edição, nós estamos sendo bem ousados com uma programação grande, que engloba grupos de norte a sul do Estado", disse o produtor executivo Victor Hugo Amorim.
As bandas Trio Brincariar, Duo Ogó e Sementinha devem animar a Vila Musical durante toda a programação. O evento ainda vai contar com os grupos: Folia de Reis Estrela do Mar de Cachoeiro, de Itapemirim, Grupo Mirim Tambor de Jacaranema, de Vila Velha, e o Grupo de Jongo São Cosme e São Damião, de Conceição da Barra.
TEMÁTICA CAPIXABA
O evento pensou em trazer temas da cultura do Espírito Santo como foco de sua primeira edição. Para Victor, a experiência do festival visa proporcionar o sentimento de pertencimento.
"Tem criança que nasce na comunidade quilombola, que é diferente da que nasce na cidade, em reservas indígenas. Temos várias infâncias, e criar um ambiente de socialização através da música e da cultura vai atiçar elas a valorizarem, ainda mais, aquilo que é tradicional. A gente cria um local pra se identificar.", afirma Amorim.
O produtor explica que o evento foi pensado, previamente, para ser presencial, mas devido a pandemia precisou ser remodelado. Mesmo assim, Victor acredita que a diversão está garantida. "Estamos fazendo nesse formato virtual, tomando todas as precauções, sendo, até mesmo, um exemplo para as crianças", finalizou.
Também faz parte da programação o Coral Serenata, que se apresenta do alto do Morro do Quadro, em Vitória. Com repertórios de canções originais e cantigas populares, o Vila Musical poderá ser acompanhado pelo Youtube, através do canal do festival.
- CONFIRA A PROGRAMAÇÃO
- 1º FESTIVAL VILA MUSICAL
- 11 DE OUTUBRO
- - TRIO BRINCARIAR
- - FOLIA DE REIS ESTRELA DO MAR
- - OGÓ
- 12 DE OUTUBRO
- - GRUPO DE CONGO MIRIM TAMBOR JACARANEMA
- - GRUPO DE JONGO SÃO COSME E SÃO DAMIÃO
- - SEMENTINHA
- - CORAL SERENATA
- HORÁRIO:
- 17H às 18H30
- TRANSMISSÃO:
- Canal do Youtube do Festival e TV Educativa ES (Canal 2)
- Saiba mais em:
- https://linktr.ee/festivalvilamusical