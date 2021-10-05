Festival celebra ritmos do folclore capixaba com o público infantil

Personagens Catarina, Juvenal e Bartolomeu Crédito: Victoria Dessaune

Elementos tradicionais da música capixaba serão celebrados no 1º Festival Vila Musical, nos dias 11 e 12 de outubro. O evento, que vai reunir bandas e grupos culturais, vai ser transmitido pela TVE e pelo Youtube do festival , a partir das 17h.

Durante os dois dias de festival, ritmos capixabas como o congo, caxambu, jongo e folia de reis farão parte de apresentações conduzidas pelos personagens Catarina, Juvenal e Bartolomeu. Eles prometem divertir o público na vila brincante, além de receber convidados especiais.

"As pessoas podem esperar muita música e diversão. Nessa primeira edição, nós estamos sendo bem ousados com uma programação grande, que engloba grupos de norte a sul do Estado", disse o produtor executivo Victor Hugo Amorim.

As bandas Trio Brincariar, Duo Ogó e Sementinha devem animar a Vila Musical durante toda a programação. O evento ainda vai contar com os grupos: Folia de Reis Estrela do Mar de Cachoeiro, de Itapemirim, Grupo Mirim Tambor de Jacaranema, de Vila Velha, e o Grupo de Jongo São Cosme e São Damião, de Conceição da Barra.

TEMÁTICA CAPIXABA

O evento pensou em trazer temas da cultura do Espírito Santo como foco de sua primeira edição. Para Victor, a experiência do festival visa proporcionar o sentimento de pertencimento.

"Tem criança que nasce na comunidade quilombola, que é diferente da que nasce na cidade, em reservas indígenas. Temos várias infâncias, e criar um ambiente de socialização através da música e da cultura vai atiçar elas a valorizarem, ainda mais, aquilo que é tradicional. A gente cria um local pra se identificar.", afirma Amorim.

O produtor explica que o evento foi pensado, previamente, para ser presencial, mas devido a pandemia precisou ser remodelado. Mesmo assim, Victor acredita que a diversão está garantida. "Estamos fazendo nesse formato virtual, tomando todas as precauções, sendo, até mesmo, um exemplo para as crianças", finalizou.

Também faz parte da programação o Coral Serenata, que se apresenta do alto do Morro do Quadro, em Vitória. Com repertórios de canções originais e cantigas populares, o Vila Musical poderá ser acompanhado pelo Youtube, através do canal do festival.