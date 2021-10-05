Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cultura

Festival celebra ritmos do folclore capixaba com o público infantil

Evento acontece nos dias 11 e 12 de outubro e será transmitido pela TVE
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 

05 out 2021 às 15:42

Publicado em 05 de Outubro de 2021 às 15:42

Personagens Catarina, Juvenal e Bartolomeu
Personagens Catarina, Juvenal e Bartolomeu Crédito: Victoria Dessaune
Elementos tradicionais da música capixaba serão celebrados no 1º Festival Vila Musical, nos dias 11 e 12 de outubro. O evento, que vai reunir bandas e grupos culturais, vai ser transmitido pela TVE e pelo Youtube do festival, a partir das 17h.
Durante os dois dias de festival, ritmos capixabas como o congo, caxambu, jongo e folia de reis farão parte de apresentações conduzidas pelos personagens Catarina, Juvenal e Bartolomeu. Eles prometem divertir o público na vila brincante, além de receber convidados especiais.
"As pessoas podem esperar muita música e diversão. Nessa primeira edição, nós estamos sendo bem ousados com uma programação grande, que engloba grupos de norte a sul do Estado", disse o produtor executivo Victor Hugo Amorim.
As bandas Trio Brincariar, Duo Ogó e Sementinha devem animar a Vila Musical durante toda a programação. O evento ainda vai contar com os grupos: Folia de Reis Estrela do Mar de Cachoeiro, de Itapemirim, Grupo Mirim Tambor de Jacaranema, de Vila Velha, e o Grupo de Jongo São Cosme e São Damião, de Conceição da Barra.

TEMÁTICA CAPIXABA

O evento pensou em trazer temas da cultura do Espírito Santo como foco de sua primeira edição. Para Victor,  a experiência do festival visa proporcionar o sentimento de pertencimento. 
"Tem criança que nasce na comunidade quilombola, que é diferente da que nasce na cidade, em reservas indígenas. Temos várias infâncias, e criar um ambiente de socialização através da música e da cultura vai atiçar elas a valorizarem, ainda mais, aquilo que é tradicional. A gente cria um local pra se identificar.", afirma Amorim.
O produtor explica que o evento  foi pensado, previamente, para ser presencial, mas devido a pandemia precisou ser remodelado. Mesmo assim, Victor acredita que a diversão está garantida. "Estamos fazendo nesse formato virtual, tomando todas as precauções, sendo, até mesmo, um exemplo para as crianças", finalizou.
Também faz parte da programação o Coral Serenata, que se apresenta do alto do Morro do Quadro, em Vitória. Com repertórios de canções originais e cantigas populares, o Vila Musical poderá ser acompanhado pelo Youtube, através do canal do festival.
  • CONFIRA A PROGRAMAÇÃO
  • 1º FESTIVAL VILA MUSICAL

  • 11 DE OUTUBRO
  • - TRIO BRINCARIAR
  • - FOLIA DE REIS ESTRELA DO MAR
  • - OGÓ

  • 12 DE OUTUBRO
  • - GRUPO DE CONGO MIRIM TAMBOR JACARANEMA
  • - GRUPO DE JONGO SÃO COSME E SÃO DAMIÃO
  • - SEMENTINHA
  • - CORAL SERENATA

  • HORÁRIO: 
  • 17H às 18H30

  • TRANSMISSÃO:
  •  Canal do Youtube do Festival e  TV Educativa ES (Canal 2)
  • Saiba mais em:
  • https://linktr.ee/festivalvilamusical 

Veja Também

De tranças afro a fotografia, coletivo da Serra abre 200 vagas em oficinas

Vitória recebe turnê de despedida do Skank em novembro

Com ampla pesquisa, livro resgata 40 discos clássicos da música capixaba

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Homem é baleado durante ataque a tiros na Praça do Hi-Fi, em Vitória
Homem é baleado ao tentar proteger companheira de tiros em praça de Vitória
Imagem de destaque
Inteligência artificial no trabalho: como criar soluções mesmo sem saber programar
Tiago Splitter orientando os seus jogadores em Blazers x Warriors
NBA: Tiago Splitter, do Portland Trail Blazers, é 1º técnico brasileiro nos playoffs

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados