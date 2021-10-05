De tranças afro a fotografia, coletivo da Serra abre 200 vagas em oficinas

Quebrada Potente: jovens terão a oportunidade de aprender técnicas de fotografia Crédito: Pexels/Pixabay

Arte urbana, compostagem, culinária, fotografia, marketing e produção cultural são algumas das oficinas propostas pelo projeto “Quebrada Potente”. Idealizado pelo coletivo cultural MVÚKA, na Serra, o projeto retoma suas atividades após o hiato por conta da pandemia da Covid-19 ofercendo 200 vagas para jovens de 15 a 29 anos, moradores de Central Carapina, no mesmo município.

Por conta das restrições em decorrência da pandemia do coronavírus, as atividades do projeto irão ocorrer em formato híbrido: presencial e virtual. São três eixos formativos: Arte Urbana; Alimentação Saudável & Sustentabilidade; e Empreendedorismo e Juventude Periférica.

Já no segundo eixo, 20 jovens serão contemplados com a oficina de culinária acessível e saudável, ministrada pelos culinaristas Elaine Charpinel e Gessé Paixão, do negócio Rama Vegana; e outros 20 com a oficina de produção de adubo e compostagem ministrada pela professora e bióloga, Samara Paixão. As inscrições para este módulo começam no dia 9 de outubro.

Para encerrar o ciclo de formação do projeto “Quebrada Potente”, os jovens terão a oportunidade de aprender técnicas de fotografia, com a fotógrafa Naira Pinudo; marketing digital, com a publicitária Jéfica Teixeira; produção cultural, com a publicitária Duana Peixoto; curso de corte de cabelo, com o empresário e barbeiro Allan Fanelli; e oficina de tranças e estética capilar afro com a trancista Andreia Quitéria.

As oficinas de fotografia, marketing e produção cultural serão disponibilizadas 30 vagas cada. Já as de estética capilar e corte de cabelo terão 20 vagas cada uma. Os interessados poderão se inscrever de 17 a 24 de outubro.

“É muito importante que o poder público se volte para os territórios periféricos, como é o caso do nosso bairro, e pense em políticas culturais e sociais efetivas para nossa juventude”, reflete a bacharel em serviço social e integrante do coletivo, Suliana Ferreira.

Todas essas atividades compõem o eixo Empreendedorismo e Juventude Periférica. Premiado pelo edital 029/2019 - Territórios Criativos da Secretaria de Cultura do Estado (Secult), o projeto teve as atividades interrompidas em 2020 por conta da pandemia do coronavírus e retoma nos próximos meses sua execução.

“Esse é o primeiro projeto do coletivo contemplado por um edital. Até então, vínhamos realizando ações de forma independente e com apoio da comunidade. Foi uma enorme alegria recebermos a notícia de que havíamos sido selecionadas pela Secult e que o nosso Quebrada Potente teria apoio com recurso público. A paralisação das atividades por conta da pandemia foi um susto, mas aos poucos, estamos retomando esses fazeres culturais”, conta Suliana Ferreira.

CONFIRAA PROGRAMAÇÃO COMPLETA DO "QUEBRADA POTENTE"