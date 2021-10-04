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Música

Vitória recebe turnê de despedida do Skank em novembro

Show terá ainda apresentações de Silva e Sambasoul. Os ingressos estão à venda na internet

Publicado em 04 de Outubro de 2021 às 16:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 out 2021 às 16:26
A banda Skank: Samuel Rosa (guitarra), Lelo Zaneti (baixo), Henrique Portugal (guitarra e teclados) e Haroldo Ferretti (bateria)
A banda Skank: Samuel Rosa (guitarra), Lelo Zaneti (baixo), Henrique Portugal (guitarra e teclados) e Haroldo Ferretti (bateria) Crédito: Diego Ruahn
A banda mineira Skank desembarca na capital capixaba no dia 14 de novembro, seguindo com sua turnê de despedida anunciada em 2019, mas adiada por conta da pandemia de 2020. Os músicos de “É Uma Partida de Futebol” prometem trazer os melhores momentos dos 30 anos de carreira para a Área Verde do Álvares Cabral, em Bento Ferreira, Vitória.
Fãs de todo Brasil vão poder curtir uma apresentação ao vivo dos clássicos que marcaram época -  desde "Pacato Cidadão" a "Saideira". A venda dos ingressos acontece no site www.superticket.com.br, com valores que vão de R$ 70 (meia/pista) a R$ 200 (área vip/inteira).
O show ainda contará com a participação do cantor capixaba Silva, que lançou na última semana o álbum “De lá até aqui”, com composições dos 10 anos de carreira. Outro nome confirmado no evento é a banda “Sambasoul”, responsável por abrir a noite.
As entradas são limitadas por conta dos protocolos estabelecidos pelo Governo do Estado no combate à Covid-19. Além disso, a organização vai exigir comprovante de vacinação ou teste. 

EXPECTATIVA

Com sucessos nas paradas das décadas de 90 e 2000, o vocalista Samuel Rosa anunciou o hiato na banda, no final de 2019. Um dos responsáveis por trazer a turnê ao Espírito Santo comentou sobre a expectativa para o evento.
"Falar sobre a volta dos shows é bem animador para quem não podia sair de casa há um ano e meio. Depois desse longo e tenebroso período, vamos voltar tomando todos os cuidados, respeitando os protocolos e sem dúvida, fazendo um grande show. Eu fiz o primeiro show do Skank, e vou fazer o último aqui no Estado, e isso é um prazer muito grande”, contou o produtor Renato Grijó.
  • SERVIÇO
  • Skank Turnê 30 anos
  • Realização: KProducoes e Back Stage Shows.
  • Data: 14 de novembro
  •  Local: Área Verde Álvares Cabral
  • Ingressos: de R$ 70 a R$ 200, no site Superticket

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