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Karol Conká lança "Subida", seu mais novo single que é trilha do FIFA 22

Esta já é a terceira vez que Karol tem uma de suas músicas incorporadas ao game, que foi lançado oficialmente nesta sexta-feira (1)

Publicado em 01 de Outubro de 2021 às 12:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 out 2021 às 12:49
Karol Conká lança o single
Karol Conká lança o single "Subida", que entra na trilha do Fifa 22 Crédito: Divulgação/Sony Music
A cantora e compositora Karol Conká está de volta com o lançamento de sua mais nova música de trabalho, “Subida”, em parceria com o produtor RDD. A canção chegou acompanhada de um videoclipe oficial, dirigido por Bruno Trindade e com codireção da própria rapper.
Além da novidade, Karol divulgou em suas redes sociais que a faixa faz parte da trilha sonora do jogo de futebol FIFA22, um dos mais vendidos do mundo. Esta já é a terceira vez que Karol tem uma de suas músicas incorporadas ao game, que foi lançado oficialmente nesta sexta-feira (1).
"'Subida’ é uma das faixas favoritas entre as minhas últimas composições. Trabalhar com o Rafa Dias me trouxe novas possibilidades de explorar minha voz. A batida é convidativa para dança, já que o clima é de pagodão baiano. O processo de criação foi orgânico e muito animado, a letra fala sobre se manter atento aos sinais que a vida nos dá, sobre a elevação da consciência e aprendizados", revela Karol Conká.
Para colaborar no novo single, a carioca convidou RDD, com quem já trabalhou antes. Para ele, o resultado final do trabalho é um exemplo de sinergia entre os dois artistas. Os elementos sonoros presentes em “Subida” ultrapassaram as barreiras geográficas com referências que vão desde o reggae até o “pagodão”.
“Fico muito feliz da Karol ter me chamado para entrar como artista nessa faixa. Ela foi a primeira faixa que finalizamos juntos, e sinto que a letra é algo que muitos vão se conectar, cada um por sua razão. Musicalmente, a faixa também é um ótimo exemplo de nossa sinergia. O beat originalmente era só um rascunho de pagodão e, quando a Karol começou a escrever, ela trouxe uma vibe muito jamaicana. Aos poucos, elementos do reggae e dub foram incorporados no beat, e a Karol foi desenvolvendo o seu estilo de cantar na faixa e trouxe uma letra que lembra uma sabedoria Rasta”, explica RDD.
A nova música sucede “Mal Nenhum”, divulgada em junho deste ano, e que também recebeu produção de RDD. O clipe, que já ultrapassou a marca de 1 milhão de views, mostra um cenário turbulento e disruptivo, no qual, segundo a cantora, ela tenta achar o equilíbrio em meio ao caos. Com uma vasta experiência na indústria fonográfica, Karol segue focada em trabalhar nas novas músicas que irão compor o seu próximo álbum.

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