Com clipe gravado nos galpões do IBC, Ananda Marçal se joga na música pop

Nascida em Muqui, Ananda Marçal comemora o sucesso da carreira como cantora: 200 mil acessos no Spotify Crédito: Filipe Toledo

Ananda Marçal é o que podemos chamar de bombshell, no sentido glamouroso da palavra, ou, como os norte-americanos chamam, "surpresa explosiva". Mulher do surfista vice-campeão mundial Filipe Toledo, mãe dos pequenos Mahina e Koa, e morando na Califórnia, a capixaba de Muqui tinha tudo para "surfar" na fama do marido, levando uma vida pacata de compromissos familiares enquanto Filipe viaja pelo mundo disputando as competições da World Surf League e colecionando troféus.

A moça, porém, rejeitou o american way of life (estilo americano de vida), foi a luta, lançou-se como cantora em 2020 e também curte a "onda" de sucesso. Com três singles emplacados no mesmo ano, "Vontade de Mim", "Cancela" e o recém-lançado "Seu Lugar", ela contabiliza quase 200 mil acessos somente na plataforma Spotify. Números de respeito para alguém que, segundo a própria artista afirma, "precisa se aprimorar", como adiantou em videoconferência ao "Divirta-se", dos Estados Unidos.

"Estou empolgada com os números, especialmente 'Cancela', que já ultrapassou os 100 mil acessos (no Spotify), mas mantenho os pés no chão. Estou me aprimorando, estudando canto com Valéria Leal, que trabalhou com Anitta. Quero melhorar sempre", detalha, dizendo que, por enquanto, sua meta é firmar-se no mercado brasileiro para, depois, tentar o exterior.

"O brasileiro costuma abraçar o artista com um carinho maior e isso acaba por impulsionar a carreira no exterior também. Preciso amadurecer mais um pouco como cantora. No mercado americano, há uma grande cobrança, com disputas com nomes posicionados no mercado, como Ariana Grande e Beyoncé. Vivo dizendo que dou 'passos de bebê'. Claro que tenho metas de cantar em inglês futuramente, mas vamos por partes", adianta Ananda, sempre simpática e com um vibrante sorriso no rosto.

ORIGENS

Ananda faz questão de confirmar que sente orgulho de ser capixaba, chegando, inclusive, a trabalhar com profissionais do Estado. O clipe de "Seu Lugar" foi gravado em Vitória, nos antigos Galpões do IBC, com bailarinos locais, coreografados por Malu Braga, e com vídeo dirigido pelo também local Junior Batista.

"Apostei nos talentos do Estado para lançar uma música que aborda valores muito fortes para mim, como a luta contra o machismo, o racismo e o preconceito. Vivemos em uma sociedade que possui uma cultura de assédio e praticamente todas as mulheres já passaram por isso. É uma composição que busca transmitir uma mensagem de poder feminino, enaltecendo que o seu lugar é onde você quer estar", defende.

Ah, sim: a produção conta com cenas de Ananda com a filha, Mahina, e a mãe, Cíntia Marçal, que sempre apoiou o desejo da filha em ser cantora, desde criança, em Muqui.

Nostálgica, a Ananda, que também atuou como modelo e atriz, afirma lembrar-se com carinho de sua terra natal. "Muqui me remete à aquela pracinha linda e ao carnaval da cidade, com o Boi Pintadinho. Ainda tenho o desejo de fazer um show na cidade, aberto para todos os moradores", planeja, dizendo que o lugar também é especial, pois foi onde começou o sonho de cantar.

"Isso é importante para mim (suspira). Tinha cinco anos e meu tio possuía um restaurante. Sempre fugia de casa, só para acompanhar uma banda que se apresentava por lá. Vivia pegando o microfone para cantar (risos). Uma das músicas preferidas era 'Wherever You Will Go', do The Calling. Meu pai colocava Eros Ramazzotti para eu ouvir antes de dormir. Não tinha como não ser cantora", rememora, com emoção.

FAMÍLIA

Na hora de falar do maridão, Filipe Toledo, Ananda é só elogios. "É um companheiro e um dos maiores incentivadores para que eu invista na carreira. Vivo dizendo que foi um encontro de almas. Ele pode estar em qualquer país, que me liga todos os dias. Sou a mulher que sou, também pela segurança que ele me dá para buscar os meus objetivos. Dá para ser mãe, esposa e cantora, sim", confessa, dizendo que o suporte da mãe, Cíntia Marçal, também é importantíssimo para seguir na vida artística.

Nesse post no Instagram, Ananda canta, enquanto o surfista acompanha tocando Ukulele, um instrumento de corda de origem havaiana. É parceria que se chama?

Com a agenda cheia - chega a vir ao Estado umas quatro vezes por ano, algumas delas acompanhada por Toledo -, Ananda faz planos para os próximos passos na carreira.