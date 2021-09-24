Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Música

Em clima "quente", Sambasoul lança "Fica Mais Um Pouco"; ouça

Terceira canção autoral da banda já está nas plataformas de streaming

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 17:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 set 2021 às 17:28
Os integrantes do Sambasoul
Os integrantes do Sambasoul Crédito: André Leão/Divulgação
O Sambasoul está de música nova e cheio de más intenções. "Fica Mais Um Pouco" fala daquele momento em que o clima esquenta e o outro faz charme para ir embora, mas recebe o convite para ficar.
"Fica mais um pouco / Sinto a sua pele / Quase fico louco / O resto a gente esquece", canta o grupo no refrão.
"O estilo é muito propício para narrar esses momentos que acontecem o tempo todo com os jovens: a conquista, o frio na barriga e o respeito pelas decisões de cada um, claro. É uma espécie de você decide", explica o guitarrista Rafael Valadares.
Terceiro single autoral da banda - os outros dois são "Tudo Que Você Quiser" e "Taí" -, "Fica Mais Um Pouco" é passo importante para o Sambasoul na relação com o público e consolidação do estilo, o Samba Pop.
A banda, que já dividiu o palco com nomes e bandas como Ivete Sangalo, Marcelo D2, Atitude 67, Melim, Ferrugem, Armandinho e Léo Santana, acaba de assinar contrato e se tornar artista oficial da distribuidora ONErpm, uma das principais do país e do mundo, o que vai colaborar com a relevância do grupo no novo mercado da música.
"Tem sido um momento muito especial pra gente, apesar da saudade dos nossos eventos. Queremos muito mostrar ao público essa nossa mistura, o Samba Pop, sempre de forma leve", afirma o vocalista da banda, Raul Mesquita.
Já Lucas de Carvalho, baixista do Sambasoul , ressalta que este é momento de trabalhar para a banda crescer nas plataformas e no YouTube. "A nova realidade, com redução de shows, comprometeu um pouco o dia a dia dos artistas, mas temos de tirar o máximo que for possível neste cenário. No single “Taí” já conseguimos 32 mil plays no Spotify e agora vamos sempre tentar chegar mais", conclui.

Veja Também

Conheça os nove semifinalistas do Palco Litoral 2021

Com retomada, Alemão do Forró já tem agenda com shows até janeiro

Spotify lança campanha de valorização à cultura preta no Brasil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Michael Jackson durante ensaio geral da turnê 'This Is It', em cena do filme de mesmo nome
Michael Jackson é acusado de abuso por família que o defendeu no passado
Caminhonete capota em acidente com carro na BR 101 em Viana
Caminhonete capota em acidente com carro na BR 101 em Viana
Imagem de destaque
Torta de liquidificador: 4 receitas práticas para o fim de semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados