Em clima "quente", Sambasoul lança "Fica Mais Um Pouco"; ouça

Os integrantes do Sambasoul Crédito: André Leão/Divulgação

O Sambasoul está de música nova e cheio de más intenções. "Fica Mais Um Pouco" fala daquele momento em que o clima esquenta e o outro faz charme para ir embora, mas recebe o convite para ficar.

"Fica mais um pouco / Sinto a sua pele / Quase fico louco / O resto a gente esquece", canta o grupo no refrão.

"O estilo é muito propício para narrar esses momentos que acontecem o tempo todo com os jovens: a conquista, o frio na barriga e o respeito pelas decisões de cada um, claro. É uma espécie de você decide", explica o guitarrista Rafael Valadares.

Terceiro single autoral da banda - os outros dois são "Tudo Que Você Quiser" e "Taí" -, "Fica Mais Um Pouco" é passo importante para o Sambasoul na relação com o público e consolidação do estilo, o Samba Pop.

A banda, que já dividiu o palco com nomes e bandas como Ivete Sangalo, Marcelo D2, Atitude 67, Melim, Ferrugem, Armandinho e Léo Santana, acaba de assinar contrato e se tornar artista oficial da distribuidora ONErpm, uma das principais do país e do mundo, o que vai colaborar com a relevância do grupo no novo mercado da música.

"Tem sido um momento muito especial pra gente, apesar da saudade dos nossos eventos. Queremos muito mostrar ao público essa nossa mistura, o Samba Pop, sempre de forma leve", afirma o vocalista da banda, Raul Mesquita.