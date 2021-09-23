Com retomada, Alemão do Forró já tem agenda com shows até janeiro

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Com o avanço da vacinação contra a Covid-19, a retomada dos shows começa a ganhar forma com artistas animados em reencontrar o público. Um deles é Alemão do Forró, que já inicia os trabalhos neste sábado (25), com show em Colatina (mais informações no fim da matéria).

"Estamos com oito shows marcados antes da turnê nos Estados Unidos, em novembro. E retornando de lá, já temos shows marcados até o dia primeiro de janeiro. Graças a Deus, a agenda está lotada", conta o Rei do Forró capixaba.

O retorno deixa não só Alemão como toda sua equipe feliz por voltar a fazer o que gosta e garantir de novo o sustento. "É nítido o sorriso estampado no rosto de todos que trabalham comigo. Afinal, estamos voltando a fazer o que amamos. Foi um longo período sem trabalhar. Todos, literalmente, se virando 'nos trinta'. Agora, graças a Deus, voltaremos com a energia recarregada", revela.

E a equipe já está com tudo pronto para pegar a estrada. Afinal, já são 15 dias de preparação para a leva de shows que está por vir. Ensaios realizados, revisão nos veículos e afinação dos instrumentos estão entre os trabalhos quase concluídos para a reestreia.

"Estamos nos preparando muito. Eu, os músicos e o balé estamos ensaiando muito. Nossa equipe de produção está testando os equipamentos, afinando os instrumentos. Depois de tanto tempo parado, até a revisão nos carros nós tivemos que fazer. Ontem mesmo, colocamos os painéis de LED para funcionar. Enfim, estamos revisando tudo que usamos nos shows com o maior capricho. Fazemos um trabalho minucioso e detalhado para que os shows sejam 100%", detalha.

Por falar em ensaio, o repertório da volta é outro ponto que Alemão fez questão de caprichar. Afinal, mais de um ano longe dos palcos não se pode deixar nada de fora.

Alemão do Forró durante show antes da pandemia Crédito: Divulgação

"O nosso repertório sempre traz todos os sucessos do Alemão do Forró. As mais antigas que a galera tanto gosta, como 'Fica Amor', 'Sai Dessa Coração', 'Balança o Povo' e 'Cachaça'", destaca o cantor.

Mas as canções apresentadas na pandemia também farão parte do show. "Tem ainda as músicas que estão rolando no momento e os sucessos que eu lancei durante a pandemia no meu canal do Youtube. Tem “Ela Gosta de Balada”, “Tremidim”, “Coração não Bate, Galopa”, “Kika no Piseiro”. E, é claro, “Borogodó”, que é uma homenagem que fiz ao meu Estado do Espírito Santo e pegou de vez", completa.

SEGUNDA TURNÊ NOS EUA

Como já adiantamos no início do texto, Alemão também já está de malas prontas pra uma série de shows nos Estados Unidos. Uma segunda turnê internacional, que deveria acontecer em 2020, mas a pandemia adiou.

"A expectativa é a melhor possível. A primeira (turnê) já foi muito boa. Estávamos muito apreensivos por nunca ter saído do Brasil e com medo da galera não conhecer as nossas músicas. Mas a experiência foi incrível. Fomos muito bem acolhidos e lotamos todas as casas de shows. Nessa segunda turnê, a divulgação está bem maior", conta Alemão.

Segundo o capixaba, o empresário dos EUA disse que "se tivéssemos mais datas disponíveis, ele conseguiria vender ainda mais shows". "Então vamos agora para manter o nome “aquecido” por lá. E já temos uma turnê certa para 2022 também", adianta.

O cantor Alemão do Forró fez uma live na fazenda durante a pandemia Crédito: Instagram/@alemaodoforrooficial

AGRADECIMENTO PELO APOIO

Sobre o período de reclusão por conta da pandemia, Alemão só tem a agradecer o apoio recebido, desde o sucesso das lives ao engajamento. De acordo com o cantor, o número de seguidores nas redes sociais praticamente dobrou nesse período - só no YouTube ele agora tem 500 mil inscritos.

"Minha mensagem é de agradecimento total. O engajamento dos fãs durante esse período sem shows foi incrível. Muito obrigado! Estamos agora trabalhando muito, com muito capricho para esse retorno aos shows, sempre seguindo os protocolos e normas de saúde, afinal, a pandemia ainda não foi embora", adianta o cantor, que finaliza a conversa fazendo campanha para a vacinação.

"A melhor solução para voltarmos a uma vida normal é tomando a vacina! Vamos nos vacinar, vamos nos cuidar, cuidar dos nossos familiares e, com certeza logo logo isso vai passar. Então, depois de tanto tempo pela internet, agora, quero ver vocês ao vivo nos meus shows! Estou esperando por vocês! Valeu".

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