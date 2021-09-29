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Música

Luan Santana anuncia 'The Comeback', 1° show presencial desde início da pandemia

‘Eu não consigo explicar a emoção que eu tô sentindo’, declarou o cantor nas redes sociais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

29 set 2021 às 09:37

Publicado em 29 de Setembro de 2021 às 09:37

O cantor Luan Santana
O cantor Luan Santana Crédito: Will Aleixo
Com a vacinação contra covid-19 avançando, os shows estão começando a ser marcados no Brasil. Longe dos palcos desde o início da pandemia, em março de 2020, Luan Santana anunciou seu primeiro show, The Comeback, para 11 de dezembro, no Rio de Janeiro.
A divulgação foi feita pelo Instagram do cantor. "Depois de um ano e seis meses sem fazer shows, eu não consigo explicar a emoção que eu tô sentindo nesse momento!", disse.
"O Comeback é real e no dia 11 de dezembro, na Jeunesse Arena (Rio de Janeiro), temos um encontro marcado! Vai ser muito especial", declarou Luan, que ainda pede cautela aos fãs por causa da pandemia.
"Esperei ao máximo para agendar este retorno, pois o momento pedia (e ainda pede) muita cautela. Vamos seguir todos os protocolos recomendados pelas autoridades locais e sanitárias e fazer tudo que estiver ao meu alcance para que seja um reencontro épico."
"Um novo show, uma nova turnê, um novo recomeço… eu, vocês e as nossas vozes. Quem vem fazer parte disso comigo? Em breve a gente libera todas as informações."

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