Luan Santana revela que já mandou nudes e fez sexo a três

O cantor Luan Santana Crédito: Rodolfo Magalhães

O cantor Luan Santana, 30, promoveu ao lado de amigos um jogo de "Eu Nunca" nos Stories de seu Instagram nesta quinta-feira (19). O artista pediu que seus seguidores enviassem perguntas e ele e seus amigos responderiam, tendo que beber caso já tivessem feito ou vivenciado a situação.

Ao longo do jogo, Santana revelou que já enviou nudes, fez sexo a três, sexo em público "em uma escada de incêndio", acrescentou, que já ficou com uma atriz que fez um clipe seu e que já dormiu com uma pessoa e no dia seguinte não lembrou o nome dela.

Recentemente, o artista também contou que já contratou garotas de programa. "Já fui em zona. Já fui em zona maneira e zona ruim. Meu sonho é ir numa muito ruim só para ficar olhando. Devem ter uns acontecimentos muito f.", disse em entrevista ao podcast Flow.

"Mas, na maioria das vezes, acontece de não quererem que eu pague por eu ser o Luan Santana", completou. Ele ainda disse que muitas pessoas têm uma imagem dele diferente da realidade, "para muitas pessoas, eu não falo palavrão, eu não bebo. Eu faço essas coisas", afirmou.

Ainda durante a entrevista, ele revelou já ter se encontrado com a campeã do Big Brother Brasil 21, Juliette Freire, 31. Em sua participação na live feita no dia 10 de agosto, com a advogada e maquiadora, ambos trocaram olhares que mexeram com os fãs.

Em determinado momento do papo, foi perguntado a ele se estava ficando com alguém no momento. E Luan disse que sim. Em seguida, fixou seu olhar para Juliette, que ficou tímida. Isso foi determinante para o público apontar um romance.