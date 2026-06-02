Etapa Inverno do Circuito das Estações acontece em junho

A cidade de Vitória será palco de mais uma etapa do Circuito das Estações. No dia 28 de junho, será realizada a etapa Inverno, com percursos de 5 km e 10 km, a prova reunirá atletas de diferentes níveis, tendo a orla de Camburi como pano de fundo. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas no site: www.circuitodasestacoes.com.br/vitoria/inverno.
Desde 2006, o Circuito das Estações se consolidou como uma das maiores plataformas de corrida de rua do mundo, com presença em cinco países, 32 cidades e mais de 10 milhões de participantes ao longo de sua história.
Cada uma das quatro etapas: Outono, Inverno, Primavera e Verão, representa um momento simbólico dentro da jornada do corredor. O Outono é o ponto de partida; o Inverno, o período de força e disciplina; a Primavera, a renovação; e o Verão, a celebração. Quem completa as quatro provas conquista a tradicional mandala, formada pela união das medalhas sazonais, um dos símbolos mais reconhecidos do evento, que consagra constância, foco e dedicação.