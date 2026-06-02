Etapa Inverno do Circuito das Estações acontece em junho

Cada uma das quatro etapas: Outono, Inverno, Primavera e Verão, representa um momento simbólico dentro da jornada do corredor. O Outono é o ponto de partida; o Inverno, o período de força e disciplina; a Primavera, a renovação; e o Verão, a celebração. Quem completa as quatro provas conquista a tradicional mandala, formada pela união das medalhas sazonais, um dos símbolos mais reconhecidos do evento, que consagra constância, foco e dedicação.