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Luan Santana revela encontro "secreto" com Juliette

Live desta terça-feira (10) não será o primeiro encontro do cantor com a vencedora do "BBB 21"

Publicado em 10 de Agosto de 2021 às 09:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2021 às 09:44
Luan Santana convida Juliete para clipe
Luan Santana e Juliette Crédito: Instagram / Globo
Luan Santana e Juliette Freire têm um encontro na noite desta terça-feira (10), numa live que farão juntos. Mas o que para o público seria a primeira vez em que ambos se encontram, na verdade, já aconteceu. Em entrevista ao podcast No Flow, o sertanejo revelou que os dois já se encontraram às escondidas, sem direito a fotos e redes sociais.
"A gente já se encontrou pessoalmente, sim. Ela é muito gente boa e talentosa", disse Luan, ao explicar o motivo da ex-BBB não querer gravar o clipe com ela. Segundo Luan, ela tinha outros planos para não ser a musa do video.
Ao ser questionado se gostaria de ficar com a ex-BBB, ele apenas deu um sorriso.

MOCINHO?

O cantor também revelou na entrevista que está longe de ser o mocinho intocável. Falou que já visitou prostíbulos - inclusive tem o sonho de ir a um "bem ruim" - e é um cara comum que bebe e fala palavrão. "Para muitas pessoas, eu não falo palavrão, eu não bebo. Eu faço essas coisas", conta.
Luan ainda falou de inseguranças e analisou o mercado musical no país. "Aqui no Brasil, você precisa ter um hype na sua vida pessoal também para isso refletir na sua música. Mas minha vida não é interessante demais, não tem muito rolo na minha vida... Você vê sua música não acontecer enquanto que de outro está estourada só porque fez alguma merda".

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