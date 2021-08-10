Luan Santana revela encontro "secreto" com Juliette

Luan Santana e Juliette Crédito: Instagram / Globo

Luan Santana e Juliette Freire têm um encontro na noite desta terça-feira (10), numa live que farão juntos. Mas o que para o público seria a primeira vez em que ambos se encontram, na verdade, já aconteceu. Em entrevista ao podcast No Flow, o sertanejo revelou que os dois já se encontraram às escondidas, sem direito a fotos e redes sociais.

"A gente já se encontrou pessoalmente, sim. Ela é muito gente boa e talentosa", disse Luan, ao explicar o motivo da ex-BBB não querer gravar o clipe com ela. Segundo Luan, ela tinha outros planos para não ser a musa do video.

Ao ser questionado se gostaria de ficar com a ex-BBB, ele apenas deu um sorriso.

MOCINHO?

O cantor também revelou na entrevista que está longe de ser o mocinho intocável. Falou que já visitou prostíbulos - inclusive tem o sonho de ir a um "bem ruim" - e é um cara comum que bebe e fala palavrão. "Para muitas pessoas, eu não falo palavrão, eu não bebo. Eu faço essas coisas", conta.