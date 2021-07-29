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Campeões no flerte?

'Não namoro', diz Italo Ferreira após Juliette Freire elogiar beleza dos atletas

Após interação nas redes sociais, internautas começaram a ''shippar'' os dois.

Publicado em 29 de Julho de 2021 às 17:07

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 jul 2021 às 17:07
Após interações de mensagens e emojis, internautas criam expectativas de uma possível paquera entre os dois
Após interações de mensagens e emojis, internautas criam expectativas de uma possível paquera entre os dois Crédito: Instagram/@italoferreira e @juliette
A campeã do BBB 21, Juliette Freire, 31, comentou em seu Twitter, nesta quarta-feira (28), sobre a beleza dos atletas que estão competindo nas Olimpíadas de Tóquio e chamou atenção de Italo Ferreira, 27, campeão olímpico de surf.
"Que tanto atleta gato é esse?! Queria...", escreveu a maquiadora e advogada na rede social. Nas respostas do tuíte, uma internauta marcou Ferreira, e em seguida outra fã rebateu: "O cara namora meu povo". Algum tempo depois, o surfista revelou: "Não namoro não".
Ele também respondeu ao tuíte de Juliette com emojis, o que fez com que os internautas começassem a shippar os dois. "Juliette e Italo ferreira seria o casal perfeito pra contrapor Gabriel Medina e Yasmin Brunet, já tô shippando", escreveu uma internauta.
"Eu quero ver, Juliette e Italo se pegando é isso que eu quero ver... e que depois ela pegue outro e continue representando as solteiras", pontuou uma segunda. "Meu Deus tô shippando demais Italo e Juliette alguém me segura", escreveu outro.
O surfista conquistou a primeira medalha ouro do Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio na madrugada desta terça-feira (27) e famosos vibraram com a conquista nas redes sociais, tanto pelo ouro quanto por Ferreira ser o primeiro campeão olímpico do surfe mundial.
O atleta disputou a final com o japonês Kanoa Igarashi, e a competição passou das quatro da manhã aqui no Brasil. O ator Francisco Vitti, 24, escreveu em seu Twitter: "4:20 da manhã se confirma o primeiro ouro olímpico do Brasil no surf", em outro tuíte pontuou ser "impossível não estar chorando agora".
"Agora o ouro vem! Parabéns Ítalo! Passamos as Ilhas Bermudas!", escreveu o ator Marcelo Adnet, 39. O apresentador Felipe Castanhari, 31, pontuou que "valeu a pena ficar até as 4:20 acordado". A atriz Juliana Paiva, 28, também celebrou: "É isso aí Italo Ferreira, fé! Precisamos dessa injeção de ânimo, vamos renovar a nossa fé!".
"É ouro! Ninguém tira dele! Pode vir jurado, pode vir quem for! Ítalo Ferreira é ouro pro Brasil! É o melhor surfista do planeta", afirmou o youtuber Felipe Neto, 33. "Emocionante! Parabéns, Italo Ferreira! Muito orgulho de você que vai ficar na história! O 1º ouro olímpico do surf é do Brasil!", completou Christina Rocha, 64.
Em seu perfil do Instagram, Ferreira compartilhou fotos no pódio e escreveu na legenda: "Diz amém que o ouro vem! Obrigado meu Deus, Glória a ti". Nos comentários famosos como Fernanda Paes Leme, 38, e o jogador de futebol Daniel Alves, 38, também celebraram a vitória. "Foi lindo! Parabéns", escreveu a atriz.

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