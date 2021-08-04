"Dei um passo maior que a perna", diz Juliette sobre lives musicais

Juliette Freire revelou que se arrepende de ter participado de algumas lives musicais. Crédito: Globo/João Cotta

Vencedora do Big Brother Brasil 21, Juliette Freire revelou que se arrepende de ter participado de algumas lives musicais. A paraibana já cantou com Gilberto Gil, Elba Ramalho e Wesley Safadão.

Durante o reality show da Globo, a maquiadora chamou atenção pelo talento musical. Ao sair do programa, ela recebeu diversos convites para iniciar a carreira artística. Porém, durante o último episódio do documentário Você Nunca Esteve Sozinha, da Globoplay, ela disse que não estava totalmente preparada para as experiências. "Foi um desafio muito grande. Tremi na base", iniciou.

"Cheguei a me arrepender de fazer as lives. Óbvio que fiz por gratidão ao nordeste e aos cantores, mas dei um passo maior do que a perna", afirmou.

"Fui muito doida de fazer isso. Mas, deu certo eu acho. Agora é estudar. Acabou live. Só volto a cantar quando eu realmente estiver pronta."