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Vida pós-BBB

"Dei um passo maior que a perna", diz Juliette sobre lives musicais

A maquiadora revelou que se arrepende de ter participado de algumas lives musicais. A paraibana já cantou com Gilberto Gil, Elba Ramalho e Wesley Safadão

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 17:35

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

04 ago 2021 às 17:35
A campeã do BBB 21, Juliette Freire
Juliette Freire revelou que se arrepende de ter participado de algumas lives musicais. Crédito: Globo/João Cotta
Vencedora do Big Brother Brasil 21, Juliette Freire revelou que se arrepende de ter participado de algumas lives musicais. A paraibana já cantou com Gilberto Gil, Elba Ramalho e Wesley Safadão.
Durante o reality show da Globo, a maquiadora chamou atenção pelo talento musical. Ao sair do programa, ela recebeu diversos convites para iniciar a carreira artística. Porém, durante o último episódio do documentário Você Nunca Esteve Sozinha, da Globoplay, ela disse que não estava totalmente preparada para as experiências. "Foi um desafio muito grande. Tremi na base", iniciou.
"Cheguei a me arrepender de fazer as lives. Óbvio que fiz por gratidão ao nordeste e aos cantores, mas dei um passo maior do que a perna", afirmou.
"Fui muito doida de fazer isso. Mas, deu certo eu acho. Agora é estudar. Acabou live. Só volto a cantar quando eu realmente estiver pronta."
Ao fim do documentário, a Globo confirmou que lançará um episódio extra em setembro para mostrar os próximos passos de Juliette na música. A produção termina com a paraibana dentro de um estúdio com um microfone.

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