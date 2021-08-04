Karen Jonz vira meme ao comentar skate nas Olimpíadas: "Xereca na mesa"

A comentarista do SporTV e tetracampeã mundial de skate park Karen Jonz Crédito: Reprodução/SporTV

A skatista Karen Jonz virou um dos assuntos mais comentados no Twitter na noite de terça-feira (3). A atleta também é comentarista do SporTV e chamou atenção ao participar da transmissão das provas de skate park dos Jogos Olímpicos de Tóquio com a frase "já chegou colocando a xereca na mesa".

A frase foi dita após a comentarista se empolgar com a apresentação da japonesa Misugu Okamoto, que conseguiu se classificar para a final, mas acabou em terceiro lugar após uma queda na segunda prova.

Já Chegou Colocando A Xereca Na Mesa Pães E Bolos pic.twitter.com/oPYVMMKt0Z — lucas paiva (@paiva) August 4, 2021

A tetracampeã mundial da modalidade fez mais. Com a espontaneidade e sem filtros, Karen mostrou que entende do esporte e mostrou até as gírias que os atletas usam nas provas.

"Ali no meio, esse obstáculo redondo a gente chama de teta. Parece uma bunda, mas a gente chama de teta. O nome dele é teta. Quando vocês ouvirem falando, é isso mesmo", disse Karem após a primeira bateria classificatória do park.

karen top 3 melhores comentaristas de todas as olimpíadas pic.twitter.com/714mEFGxRp — lucas paiva (@paiva) August 4, 2021

Esta não foi a primeira cobertura de Karen, na prova de skate street, que consagrou Rayssa Leal, a comentarista soutou um "xerecou" quando a australiana quase bateu as partes íntimas no corrimão após errar uma manobra. Segundo a própria, chegou a tomar um puxão de orelha do SporTV após o ocorrido.

Em entrevista ao site F5, da Folha de S. Paulo, Karen disse ser “muito pior” fora da TV do que dentro dela.

"Sou muito pior do que isso, estava segurando muito na transmissão, pois falo muito palavrão, uns absurdos que só quem me conhece sabe. Como estou na Globo, eu não iria mandar um ‘Fora, Bolsonaro’, mas gostaria de ter mandado”, disse a skatista ao site.

Lógico, que os comentários viraram meme e estão bombando na internet. Confira alguns abaixo:

karen: “ela já chegou colocando a xereca na mesa”…



Faz o L @karenjonz pic.twitter.com/SoZEwC05RY — ???????? ᵗᵒˣᶦᶜ ?? (@Viniciuss010102) August 4, 2021

"xerecou"

"teta e bunda"

"ela já chegou colocando a xereca na mesa"



- karen jonz senhoras e senhores — Bonnie; ? || ?? (@ingayskull) August 4, 2021

A Karen vai ser banida da globo KKK

"Colocando a xereca na mesa" pic.twitter.com/6up7gwkZAY — son (@sonxzxz) August 4, 2021

dos criadores de “xerecou” vem aí: “ela já chegou colocando a xereca na mesa” KKKKKAKAKAKKKKKKK pic.twitter.com/f6MR6A6zwF — lore. (@shespampinato) August 4, 2021

a melhor parte do skate sempre são os comentários da karen “ela já chegou colocando a xereca na mesa” kkkkkkkkkkkkk vsff

pic.twitter.com/w5l1Nn3bOQ — summurai (@isafalconierr) August 4, 2021