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Karen Jonz vira meme ao comentar skate nas Olimpíadas: "Xereca na mesa"

Tetracampeã mundial da modalidade dispensa filtros para tecer comentários e vira um dos assuntos mais comentados do Twitter

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 10:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 ago 2021 às 10:21
A comentarista do SporTV e tetracampeã mundial de skate park Karen Jonz
A comentarista do SporTV e tetracampeã mundial de skate park Karen Jonz Crédito: Reprodução/SporTV
A skatista Karen Jonz virou um dos assuntos mais comentados no Twitter na noite de terça-feira (3). A atleta também é comentarista do SporTV e chamou atenção ao participar da transmissão das provas de skate park dos Jogos Olímpicos de Tóquio com a frase "já chegou colocando a xereca na mesa".
A frase foi dita após a comentarista se empolgar com a apresentação da japonesa Misugu Okamoto, que conseguiu se classificar para a final, mas acabou em terceiro lugar após uma queda na segunda prova.
A tetracampeã mundial da modalidade fez mais. Com a espontaneidade e sem filtros, Karen mostrou que entende do esporte e mostrou até as gírias que os atletas usam nas provas.
"Ali no meio, esse obstáculo redondo a gente chama de teta. Parece uma bunda, mas a gente chama de teta. O nome dele é teta. Quando vocês ouvirem falando, é isso mesmo", disse Karem após a primeira bateria classificatória do park.
Esta não foi a primeira cobertura de Karen, na prova de skate street, que consagrou Rayssa Leal, a comentarista soutou um "xerecou" quando a australiana quase bateu as partes íntimas no corrimão após errar uma manobra. Segundo a própria, chegou a tomar um puxão de orelha do SporTV após o ocorrido.
Em entrevista ao site F5, da Folha de S. Paulo, Karen disse ser “muito pior” fora da TV do que dentro dela.
"Sou muito pior do que isso, estava segurando muito na transmissão, pois falo muito palavrão, uns absurdos que só quem me conhece sabe. Como estou na Globo, eu não iria mandar um ‘Fora, Bolsonaro’, mas gostaria de ter mandado”, disse a skatista ao site.
Lógico, que os comentários viraram meme e estão bombando na internet. Confira alguns abaixo:

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