Perrengue

Juliette aluga casa por R$ 25 mil e alaga no primeiro dia

Nova vizinha de Rafa Kalimann, vencedora do "BBB 21" teve a área de lazer alagada após encher a hidromassagem

Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 10:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 ago 2021 às 10:04
A vencedora do BBB 21, Juliette Freire
A vencedora do BBB 21, Juliette Freire Crédito: Instagram/@juliette
Juliette é a mais nova moradora do Rio de Janeiro. A campeã do "BBB 21" alugou uma casa no condomínio de luxo em que mora a também ex-BBB Rafa Kalimann, na Barra da Tijuca.
Como nem tudo são flores, a ex-BBB compartilhou, ainda no mesmo dia, o seu primeiro perrengue na casa. "Nossa primeira experiência. A gente ligou a hidro e inundou tudo", disse a ex-BBB nos stories, com um rodo na mão, ao som da trilha de Titanic. Quem também aparecia ajudando a secar o espaço era a vizinha Rafa Kalimann.
Segundo o jornal Extra, o valor do aluguel de um imóvel com as mesmas características e no mesmo condomínio sai por R$ 25 mil. Os custos se estendem com R$ 2,2 mil de condomínio e IPTU de R$ 2,5 mil.
No espaço, que conta com piscina, área gourmet, e seis quartos, sendo cinco suítes, moram Juliette, o irmão, a mãe e o casal de amigos e sócios, diz a publicação. "Nós alugamos uma casa no Rio, eu tenho outras prioridades agora, não quis comprar. Já pegamos uma casa mobiliada, vamos fazer alguns ajustes para ficar com a minha carinha”, explicou ela no Instagram, no domingo, no primeiro dia no novo lar.

