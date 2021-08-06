Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Música

Juliette anuncia seu primeiro álbum como cantora: 'É um sonho'

A campeã do ‘BBB 21’ oficializa sua carreira musical com seis músicas inéditas

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 10:15

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

06 ago 2021 às 10:15
A ex-BBB Juliette Freire
A ex-BBB Juliette Freire Crédito: João Cotta/Globo
Depois de soltar a voz no Big Brother Brasil 21 e conquistar o público, Juliette Freire anunciou seu primeiro EP. Desde que saiu do reality show, a advogada participou de lives com grandes músicos e foi contratada pela Rodamoinho Records, empresa da Anitta, para oficializar a carreira musical.
Juliette revelou a novidade ao site Hugo Gloss. O álbum com seis canções inéditas será lançado em parceria com a Virgin Music Brasil. O trabalho deve ser disponibilizado nas plataformas digitais ainda este ano.
"Eu sempre gostei de música e de cantar. A arte tem um espaço especial no meu coração. É uma emoção gigante criar esse projeto, meu primeiro, ao lado de pessoas tão importantes e talentosas", disse Juliette.
A cantora afirmou que as canções serão compostas e produzidas por músicos paraibanos e outros artistas conhecidos do cenário nacional, sem dar mais detalhes. "Construir todo esse meu universo é um sonho."

Veja Também

"Dei um passo maior que a perna", diz Juliette sobre lives musicais

Documentário sobre Juliette Freire ganha episódio extra no Globoplay

'Não namoro', diz Italo Ferreira após Juliette Freire elogiar beleza dos atletas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Famosos Música Juliette Freire
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Renata Rasseli relata história de superação em entrevista no Caldeirão
Colunista de A Gazeta relata história de superação em entrevista no Caldeirão com Mion
Homem de 27 anos foi preso suspeito de tentativa de latrocínio em Guarapari
Assaltante é preso em Vila Velha após esfaquear e roubar vítima em Guarapari
Imagem de destaque
5 filmes baseados em livros que você precisa assistir

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados