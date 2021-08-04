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Documentário sobre Juliette Freire ganha episódio extra no Globoplay

Durante o programa, a advogada e maquiadora soltou a voz e chamou a atenção não só do público, mas também de grandes artistas brasileiros

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 08:55

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

04 ago 2021 às 08:55
A ex-BBB Juliette Freire
A ex-BBB Juliette Freire Crédito: Isabella Pinheiro/GSHOW
A série documental sobre a vida de Juliette Freire, vencedora do Big Brother Brasil 21, terá um episódio extra em setembro. A sétima parte da produção do Globoplay, "Você Nunca Esteve Sozinha - o Doc de Juliette", mostrará a trajetória que a paraibana está desenhando na música, um dos seus talentos que foi revelado no reality show.
Durante o programa, a advogada e maquiadora soltou a voz e chamou a atenção não só do público, mas também de grandes artistas brasileiros. O episódio extra da série promete revelar quais serão os próximos passos de Juliette na música.

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Desde que deixou o BBB, Juliette já participou de lives com Elba Ramalho, Gilberto Gil, Alceu Valença e Wesley Safadão. No Domingão do Faustão, ela cantou Deus me Proteja, de Chico César, e Triste, Louca ou Má, de Francisco el Hombre.
O sexto episódio, que seria o último, chega à plataforma nesta terça-feira, 3. O documentário completo pode ser conferido no serviço de streaming.

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