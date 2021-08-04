Filho de 16 anos da cantora Walkyria é encontrado morto: "Internet está doente"

Lucas Santos, filho da cantora Walkyria Santos Crédito: Reprodução/Instagram @walkyriasantosoficial

O filho da cantora de forró Walkyria Santos, Lucas Santos, de 16 anos, foi encontrado morto em sua casa, em Natal, no Rio Grande do Norte, nesta terça-feira (3).

Pouco tempo depois de a família anunciar a notícia, Walkyria foi às redes sociais para explicar toda a situação. Ela disse que o filho se matou depois de receber comentários homofóbicos em um vídeo que publicou no TikTok.

"Hoje eu perdi meu filho, mas preciso deixar esse sinal de alerta aqui. Tenham cuidado com o que vocês falam, com o que vocês comentam. Vocês podem acabar com a vida de alguém. Hoje sou eu e a minha família que choram", disse ela, em um vídeo emocionado.

Walkyria ainda esclareceu: "Hoje, dia 3 de agosto de 2021, eu perdi meu filho, uma dor que só quem sente vai entender. E isso é sobre o último post que eu havia feito, os comentários. Ele postou um vídeo no TikTok, uma brincadeira de adolescente com os amigos, e achou que as pessoas fossem achar engraçado, mas não acharam, como sempre as pessoas destilando ódio na internet. Como sempre as pessoas deixando comentários maldosos. Meu filho acabou tirando a vida. Eu estou desolada, eu estou acabada, eu estou sem chão".

"Mas estou aqui como uma mãe pedindo para que vocês vigiem e fiquem alerta. Eu fiz o que pude. Ele já tinha mostrado sinais, eu já tinha levado a psicólogo, mas foi isso, foram só os comentários na internet, nesse TikTok nojento que fez (sic) que ele chegasse a esse ponto", continuou.