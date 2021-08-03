Bocão

Guinness dá a norte-americana título de mulher com a maior boca do mundo

Samantha Ramsdell, de 31 anos, também é fenômeno no Tik Tok

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 14:50

Agência Estado

A norte-americana Samantha Ramsdell recebe o título de maior boca feminina do planeta, segundo Guinness Book Crédito: YouTube/Guinness Book
Samantha Ramsdell, de 31 anos, nasceu em Connecticut, nos Estados Unidos. Recentemente conquistou fama no TikTok ao gravar vídeos inusitados em que mostra o poder que tem com a boca.
Internautas puderam assistir a norte-americana a colocar uma maçã inteira na boca e até mesmo um pacote de fritas, de uma só vez.
O Guinness Book, conhecido Livro dos Recordes, foi conferir se Samantha tem a maior boca feminina do mundo. E ao levá-la para uma dentista, constatou-se que ela tem 6,56 centímetros, com 10 centímetros de diâmetro.
A norte-americana relatou que sofreu bullying durante a infância por causa da boca. "Se tivesse um conselho para alguém que tem uma parte do corpo grande, ou algo realmente único, e quisesse ir para o Guinness World Records, diria que o fizesse", declarou Samantha ao receber o título no Livro dos Recordes.

