Maya Gabeira entra para o Guinness Book com a maior onda já surfada

A surfista de ondas gigantes Maya Gabeira Crédito: WSL/Divulgação

Agora é oficial. Maya Gabeira está no Guinness Book, o Livro dos Recordes, pela maior onda já surfada por uma mulher. A carioca de 31 anos surfou uma 'montanha de água' de mais de 20 metros (estimada oficialmente em 68 pés/20,72m) em janeiro deste ano, em Nazaré, Portugal.

Maya estava em campanha para que sua onda fosse reconhecida pela World Surf League (WSL) e o Guinness Book, e o recorde foi oficializado nesta segunda-feira, em uma cerimônia em Nazaré, onde a surfista brasileira recebeu um certificado atestando seu feito.

Alcançar o recorde mundial era um sonho meu há muitos anos. Claro que, depois do acidente em 2013, em Nazaré, parecia um sonho distante. Foi muito trabalho para ficar 100% de novo e ter uma temporada como a última Maya Gabeira