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Surfe

Maya Gabeira entra para o Guinness Book com a maior onda já surfada

A surfista brasileira recebeu reconhecimento da WSL pelo feito realizado em janeiro deste ano, em Nazaré
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 out 2018 às 15:41

Publicado em 01 de Outubro de 2018 às 15:41

A surfista de ondas gigantes Maya Gabeira Crédito: WSL/Divulgação
Agora é oficial. Maya Gabeira está no Guinness Book, o Livro dos Recordes, pela maior onda já surfada por uma mulher. A carioca de 31 anos surfou uma 'montanha de água' de mais de 20 metros (estimada oficialmente em 68 pés/20,72m) em janeiro deste ano, em Nazaré, Portugal.
Maya estava em campanha para que sua onda fosse reconhecida pela World Surf League (WSL) e o Guinness Book, e o recorde foi oficializado nesta segunda-feira, em uma cerimônia em Nazaré, onde a surfista brasileira recebeu um certificado atestando seu feito.
Alcançar o recorde mundial era um sonho meu há muitos anos. Claro que, depois do acidente em 2013, em Nazaré, parecia um sonho distante. Foi muito trabalho para ficar 100% de novo e ter uma temporada como a última
Maya Gabeira
Em 2013, a carioca sofreu uma queda em uma onda em Nazaré e quase morreu afogada. Inconsciente, ela foi levada para o hospital, mas não teve graves lesões. Apenas o tornozelo foi quebrado e precisou de alguns meses de recuperação. A onda em Nazaré rendeu a Maya também o primeiro XXL Biggest Wave Award feminino - categoria criada pela WSL para premiar a maior onda surfada por uma mulher.

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