Brasileira posa de maiô em nevasca para tentar entrar no Guinness Book

A modelo carioca Poliana Paula quer ser registrada no Guiness Book após posar só de maiô em uma nevasca na Áustria Crédito: CO Assessoria/Divulgação

A modelo Poliana Paula quer ser lembrada para sempre registrando seu nome no livro de recordes Guiness Book. A carioca quer ser a primeira e única mulher a posar semi-nua em uma nevasca de 15 graus negativos.

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Ela realizou o ensaio de fotos na Áustria, na cidade de Innsbruck, de acordo com o jornal Extra. No local, a sensação térmica atingia a marca dos 20 graus negativos, enquanto Poliana posava de maiô.

"Foi um desafio e corri risco de vida, pois estava congelando, mas a nudez está no meu sangue e foi um risco que valeu a pena", conta Poliana ao Extra.