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15 graus negativos

Brasileira posa de maiô em nevasca para tentar entrar no Guinness Book

'Corri risco de vida', admite a modelo que quer ser a primeira mulher a posar semi-nua em uma nevasca

Publicado em 22 de Novembro de 2018 às 13:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2018 às 13:13
A modelo carioca Poliana Paula quer ser registrada no Guiness Book após posar só de maiô em uma nevasca na Áustria Crédito: CO Assessoria/Divulgação
A modelo Poliana Paula quer ser lembrada para sempre registrando seu nome no livro de recordes Guiness Book. A carioca quer ser a primeira e única mulher a posar semi-nua em uma nevasca de 15 graus negativos. 
. Crédito: CO Assessoria/Divulgação
Ela realizou o ensaio de fotos na Áustria, na cidade de Innsbruck, de acordo com o jornal Extra. No local, a sensação térmica atingia a marca dos 20 graus negativos, enquanto Poliana posava de maiô. 
"Foi um desafio e corri risco de vida, pois estava congelando, mas a nudez está no meu sangue e foi um risco que valeu a pena", conta Poliana ao Extra. 
 

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