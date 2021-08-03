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Saúde

Sarah Andrade diz não ter se vacinado ainda por falta de comprovante de residência

Ela afirma que vai se imunizar nos próximos dias

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 12:42

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 ago 2021 às 12:42
Foto postada na rede social pela ex-bbb Sarah Andrade
Foto postada na rede social pela ex-bbb Sarah Andrade Crédito: Reprodução/@sarah_andrade
Ex-participante do Big Brother 21 (Globo), Sarah Andrade, 30, ainda não se vacinou. A revelação foi feita durante uma live e isso chamou a atenção dos fãs que começaram a repercutir o assunto.
Pelas redes sociais, Sarah resolveu se explicar. De acordo com ela, ainda não deu tempo para se imunizar por conta de toda a correria de viagens e mudnças de apartamento.
"Gente, por favor, eu apoio a vacina, assim como vocês, eu estou ansiosa com a minha vez. O dia da minha idade foi o dia da minha mudança de ap, agora vou ter inclusive o comprovante de residência aqui e óbvio que vou tomar", escreveu.
Ela conta já estar cadastrada e que procurará a vacina nos próximos dias. "Vacinas salvam vidas! Eu sou a favor da vacina SIM!", postou.
"Cada hora que entro na internet uma surpresa diferente! Por favor, parem de recortar trechos de falas minhas para me prejudicar. Faltava o comprovante de residência", completou.
Recentemente, Sarah assumiu namoro com o modelo Lucas Viana, vencedor de A Fazenda 11 (Record). No fim de maio, Viana afirmou que estava recebendo ameaças de morte nas redes sociais por seu envolvimento com a ex-BBB.
Na ocasião, ele divulgou uma mensagem que tinha recebido que dizia: "nós, sarolfo, saretes e sarietes vamos infernizar sua vida até desistir". Em outro trecho, o perfil afirmava que eram "milhões" querendo "a caveira" dele.
"Há dias que tenho recebido mensagens desse nível para pior, com ameaças de morte, calúnias e difamações, apenas por viver minha vida. Se reajo sou infantil e mimado. Mas é impossível essas coisas não mexeram com a nossa saúde mental e não ativarem gatilhos imensos", disse.
Durante A Fazenda, Lucas Viana viveu um relacionamento conturbado com Hariany Almeida.

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